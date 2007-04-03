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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 132
1) $6250 і вище
23%
30
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
49
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:09

  airmax78 написав:
  artist_007 написав:kuzment
Есть мнение, что мошенничеством занимаются сами команды криптобирж, координируемых из одного центра. Но при таком поведении крипторынок неминуемо движется к самоуничтожению.
Хомяков почти нет, майнинг-фермы резко упали в продажах. Рынок либо целенаправленно монополизируют, делая крипту казино для избранных, либо уничтожают на корню.
Так что да, вероятность повторения 2014 года весьма высока.
Причем кидок может быть глобальным.
Я все-таки ожидаю новый проект, которым заменят биток, но кто ж может заглянуть в будущее :mrgreen: ?
Я не думаю, что это эфир, эос или риппл.
Мы не видим закулисы.

Уже проскакивало в прессе: ФБ и, по-моему, Голдманы или Меррилл Линч думают о внедрении своей криптовалюты. Если это произойдет, то, думаю, %%90, если не больше, существующего рынка обнулится.

AMD, NVIDIA обнулється, ФР падає в піке, долар USA іде на паритет із RUR
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:01

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  artist_007 написав:kuzment
Есть мнение, что мошенничеством занимаются сами команды криптобирж, координируемых из одного центра. Но при таком поведении крипторынок неминуемо движется к самоуничтожению.
Хомяков почти нет, майнинг-фермы резко упали в продажах. Рынок либо целенаправленно монополизируют, делая крипту казино для избранных, либо уничтожают на корню.
Так что да, вероятность повторения 2014 года весьма высока.
Причем кидок может быть глобальным.
Я все-таки ожидаю новый проект, которым заменят биток, но кто ж может заглянуть в будущее :mrgreen: ?
Я не думаю, что это эфир, эос или риппл.
Мы не видим закулисы.

Уже проскакивало в прессе: ФБ и, по-моему, Голдманы или Меррилл Линч думают о внедрении своей криптовалюты. Если это произойдет, то, думаю, %%90, если не больше, существующего рынка обнулится.

AMD, NVIDIA обнулється, ФР падає в піке, долар USA іде на паритет із RUR

Ну а нафига все это говнище нужно кому-нибудь будет, если крипта от фейса или меррилла будет лучше, быстрее, надежнее, раскрученнее. Они ведь не на ICO будут лохов трясти, а вложатся сами в инфраструктуру. Это будет со старта совершенно другой уровень.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:29

  flyman написав:AMD, NVIDIA обнулється, ФР падає в піке, долар USA іде на паритет із RUR

Как раз AMD и NVIDIA нужно сейчас перезагрузить рынок, им выгодно падение битка, чтобы майнеры выбросили на помойку устаревшее оборудование и закупили видеокарточки помощнее и подороже. Заодно сами тихонько закупят битки на низах. Так что пампа от них не будет пока что, и думаю что это продлиться до конца года. Когда майнинг на NVIDIA 1050 и 1060 станет нерентабельным, можно начинать заходить в крипту.
Востаннє редагувалось andrein в Чет 31 тра, 2018 16:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:33

  airmax78 написав:Ну а нафига все это говнище нужно кому-нибудь будет, если крипта от фейса или меррилла будет лучше, быстрее, надежнее, раскрученнее. Они ведь не на ICO будут лохов трясти, а вложатся сами в инфраструктуру. Это будет со старта совершенно другой уровень.

Под такую тему, банкиры даже могут купить (или уже купили :) ) контроль над 5-6-тю пулами майнеров и сделать атаку 51%, навсегда скомпрометировав Биткоин и обвинив во всем злых Северокорейских хакеров.
https://ru.bitcoinwiki.org/wiki/%D0%90% ... 0%B0_51%25
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