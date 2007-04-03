artist_007 написав:kuzment Есть мнение, что мошенничеством занимаются сами команды криптобирж, координируемых из одного центра. Но при таком поведении крипторынок неминуемо движется к самоуничтожению. Хомяков почти нет, майнинг-фермы резко упали в продажах. Рынок либо целенаправленно монополизируют, делая крипту казино для избранных, либо уничтожают на корню. Так что да, вероятность повторения 2014 года весьма высока. Причем кидок может быть глобальным. Я все-таки ожидаю новый проект, которым заменят биток, но кто ж может заглянуть в будущее ? Я не думаю, что это эфир, эос или риппл. Мы не видим закулисы.
Уже проскакивало в прессе: ФБ и, по-моему, Голдманы или Меррилл Линч думают о внедрении своей криптовалюты. Если это произойдет, то, думаю, %%90, если не больше, существующего рынка обнулится.
AMD, NVIDIA обнулється, ФР падає в піке, долар USA іде на паритет із RUR
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
artist_007 написав:kuzment Есть мнение, что мошенничеством занимаются сами команды криптобирж, координируемых из одного центра. Но при таком поведении крипторынок неминуемо движется к самоуничтожению. Хомяков почти нет, майнинг-фермы резко упали в продажах. Рынок либо целенаправленно монополизируют, делая крипту казино для избранных, либо уничтожают на корню. Так что да, вероятность повторения 2014 года весьма высока. Причем кидок может быть глобальным. Я все-таки ожидаю новый проект, которым заменят биток, но кто ж может заглянуть в будущее ? Я не думаю, что это эфир, эос или риппл. Мы не видим закулисы.
Уже проскакивало в прессе: ФБ и, по-моему, Голдманы или Меррилл Линч думают о внедрении своей криптовалюты. Если это произойдет, то, думаю, %%90, если не больше, существующего рынка обнулится.
AMD, NVIDIA обнулється, ФР падає в піке, долар USA іде на паритет із RUR
Ну а нафига все это говнище нужно кому-нибудь будет, если крипта от фейса или меррилла будет лучше, быстрее, надежнее, раскрученнее. Они ведь не на ICO будут лохов трясти, а вложатся сами в инфраструктуру. Это будет со старта совершенно другой уровень.
flyman написав:AMD, NVIDIA обнулється, ФР падає в піке, долар USA іде на паритет із RUR
Как раз AMD и NVIDIA нужно сейчас перезагрузить рынок, им выгодно падение битка, чтобы майнеры выбросили на помойку устаревшее оборудование и закупили видеокарточки помощнее и подороже. Заодно сами тихонько закупят битки на низах. Так что пампа от них не будет пока что, и думаю что это продлиться до конца года. Когда майнинг на NVIDIA 1050 и 1060 станет нерентабельным, можно начинать заходить в крипту.
Востаннє редагувалось andrein в Чет 31 тра, 2018 16:35, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Ну а нафига все это говнище нужно кому-нибудь будет, если крипта от фейса или меррилла будет лучше, быстрее, надежнее, раскрученнее. Они ведь не на ICO будут лохов трясти, а вложатся сами в инфраструктуру. Это будет со старта совершенно другой уровень.
airmax78 написав:Ну а нафига все это говнище нужно кому-нибудь будет, если крипта от фейса или меррилла будет лучше, быстрее, надежнее, раскрученнее. Они ведь не на ICO будут лохов трясти, а вложатся сами в инфраструктуру. Это будет со старта совершенно другой уровень.
artist_007 написав:kuzment Есть мнение, что мошенничеством занимаются сами команды криптобирж, координируемых из одного центра. Но при таком поведении крипторынок неминуемо движется к самоуничтожению. Хомяков почти нет, майнинг-фермы резко упали в продажах. Рынок либо целенаправленно монополизируют, делая крипту казино для избранных, либо уничтожают на корню. Так что да, вероятность повторения 2014 года весьма высока. Причем кидок может быть глобальным. Я все-таки ожидаю новый проект, которым заменят биток, но кто ж может заглянуть в будущее ? Я не думаю, что это эфир, эос или риппл. Мы не видим закулисы.
Уже проскакивало в прессе: ФБ и, по-моему, Голдманы или Меррилл Линч думают о внедрении своей криптовалюты. Если это произойдет, то, думаю, %%90, если не больше, существующего рынка обнулится.
Ха, да кто о своей крипте уж только не думал. Дело даже не в каких-то передовых технологиях, а в количестве юзеров. Биток никому обойти не светит, а облажаться им не хочется.
airmax78 написав:Ну а нафига все это говнище нужно кому-нибудь будет, если крипта от фейса или меррилла будет лучше, быстрее, надежнее, раскрученнее. Они ведь не на ICO будут лохов трясти, а вложатся сами в инфраструктуру. Это будет со старта совершенно другой уровень.
Акционеры не одобрят. Расходов уйма, а профита не видно. Что там R3 консорциум за 4 года трудов выдал? Пшик какой-то.