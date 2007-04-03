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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1218121912201221

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 132
1) $6250 і вище
23%
30
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
49
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:09

  airmax78 написав:
  artist_007 написав:kuzment
Есть мнение, что мошенничеством занимаются сами команды криптобирж, координируемых из одного центра. Но при таком поведении крипторынок неминуемо движется к самоуничтожению.
Хомяков почти нет, майнинг-фермы резко упали в продажах. Рынок либо целенаправленно монополизируют, делая крипту казино для избранных, либо уничтожают на корню.
Так что да, вероятность повторения 2014 года весьма высока.
Причем кидок может быть глобальным.
Я все-таки ожидаю новый проект, которым заменят биток, но кто ж может заглянуть в будущее :mrgreen: ?
Я не думаю, что это эфир, эос или риппл.
Мы не видим закулисы.

Уже проскакивало в прессе: ФБ и, по-моему, Голдманы или Меррилл Линч думают о внедрении своей криптовалюты. Если это произойдет, то, думаю, %%90, если не больше, существующего рынка обнулится.

AMD, NVIDIA обнулється, ФР падає в піке, долар USA іде на паритет із RUR
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:01

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  artist_007 написав:kuzment
Есть мнение, что мошенничеством занимаются сами команды криптобирж, координируемых из одного центра. Но при таком поведении крипторынок неминуемо движется к самоуничтожению.
Хомяков почти нет, майнинг-фермы резко упали в продажах. Рынок либо целенаправленно монополизируют, делая крипту казино для избранных, либо уничтожают на корню.
Так что да, вероятность повторения 2014 года весьма высока.
Причем кидок может быть глобальным.
Я все-таки ожидаю новый проект, которым заменят биток, но кто ж может заглянуть в будущее :mrgreen: ?
Я не думаю, что это эфир, эос или риппл.
Мы не видим закулисы.

Уже проскакивало в прессе: ФБ и, по-моему, Голдманы или Меррилл Линч думают о внедрении своей криптовалюты. Если это произойдет, то, думаю, %%90, если не больше, существующего рынка обнулится.

AMD, NVIDIA обнулється, ФР падає в піке, долар USA іде на паритет із RUR

Ну а нафига все это говнище нужно кому-нибудь будет, если крипта от фейса или меррилла будет лучше, быстрее, надежнее, раскрученнее. Они ведь не на ICO будут лохов трясти, а вложатся сами в инфраструктуру. Это будет со старта совершенно другой уровень.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:29

  flyman написав:AMD, NVIDIA обнулється, ФР падає в піке, долар USA іде на паритет із RUR

Как раз AMD и NVIDIA нужно сейчас перезагрузить рынок, им выгодно падение битка, чтобы майнеры выбросили на помойку устаревшее оборудование и закупили видеокарточки помощнее и подороже. Заодно сами тихонько закупят битки на низах. Так что пампа от них не будет пока что, и думаю что это продлиться до конца года. Когда майнинг на NVIDIA 1050 и 1060 станет нерентабельным, можно начинать заходить в крипту.
Востаннє редагувалось andrein в Чет 31 тра, 2018 16:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:33

  airmax78 написав:Ну а нафига все это говнище нужно кому-нибудь будет, если крипта от фейса или меррилла будет лучше, быстрее, надежнее, раскрученнее. Они ведь не на ICO будут лохов трясти, а вложатся сами в инфраструктуру. Это будет со старта совершенно другой уровень.

Под такую тему, банкиры даже могут купить (или уже купили :) ) контроль над 5-6-тю пулами майнеров и сделать атаку 51%, навсегда скомпрометировав Биткоин и обвинив во всем злых Северокорейских хакеров.
https://ru.bitcoinwiki.org/wiki/%D0%90% ... 0%B0_51%25
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 18:21

  andrein написав:
  airmax78 написав:Ну а нафига все это говнище нужно кому-нибудь будет, если крипта от фейса или меррилла будет лучше, быстрее, надежнее, раскрученнее. Они ведь не на ICO будут лохов трясти, а вложатся сами в инфраструктуру. Это будет со старта совершенно другой уровень.

Под такую тему, банкиры даже могут купить (или уже купили :) ) контроль над 5-6-тю пулами майнеров и сделать атаку 51%, навсегда скомпрометировав Биткоин и обвинив во всем злых Северокорейских хакеров.
https://ru.bitcoinwiki.org/wiki/%D0%90% ... 0%B0_51%25

Значимость крипты в финансовом мире очень сильно переоценивается хомячками
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В районе 6000 находится локальное дно, где можно откупать смело. Потому что ниже не думаю что будут занижать цену
fefelova
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 01:24

  airmax78 написав:
  artist_007 написав:kuzment
Есть мнение, что мошенничеством занимаются сами команды криптобирж, координируемых из одного центра. Но при таком поведении крипторынок неминуемо движется к самоуничтожению.
Хомяков почти нет, майнинг-фермы резко упали в продажах. Рынок либо целенаправленно монополизируют, делая крипту казино для избранных, либо уничтожают на корню.
Так что да, вероятность повторения 2014 года весьма высока.
Причем кидок может быть глобальным.
Я все-таки ожидаю новый проект, которым заменят биток, но кто ж может заглянуть в будущее :mrgreen: ?
Я не думаю, что это эфир, эос или риппл.
Мы не видим закулисы.

Уже проскакивало в прессе: ФБ и, по-моему, Голдманы или Меррилл Линч думают о внедрении своей криптовалюты. Если это произойдет, то, думаю, %%90, если не больше, существующего рынка обнулится.

Ха, да кто о своей крипте уж только не думал. Дело даже не в каких-то передовых технологиях, а в количестве юзеров. Биток никому обойти не светит, а облажаться им не хочется.

  airmax78 написав:Ну а нафига все это говнище нужно кому-нибудь будет, если крипта от фейса или меррилла будет лучше, быстрее, надежнее, раскрученнее. Они ведь не на ICO будут лохов трясти, а вложатся сами в инфраструктуру. Это будет со старта совершенно другой уровень.

Акционеры не одобрят. Расходов уйма, а профита не видно. Что там R3 консорциум за 4 года трудов выдал? Пшик какой-то.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:54

  fefelova написав:В районе 6000 находится локальное дно, где можно откупать смело. Потому что ниже не думаю что будут занижать цену


Это уровень себестоимости майнинга на данный момент? Или так хочется?
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:22

  Vitaka написав:
  fefelova написав:В районе 6000 находится локальное дно, где можно откупать смело. Потому что ниже не думаю что будут занижать цену


Это уровень себестоимости майнинга на данный момент? Или так хочется?

Еще не себестоимость, но уже где-то близко. Время окупаемости оборудования при битке 6000 и эфире 400 начинает измеряться годами, что по сути делает добычу монет бессмысленным делом, ибо амортизация съест львиную долю профита
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Zebra
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