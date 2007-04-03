artist_007 написав:kuzment Есть мнение, что мошенничеством занимаются сами команды криптобирж, координируемых из одного центра. Но при таком поведении крипторынок неминуемо движется к самоуничтожению. Хомяков почти нет, майнинг-фермы резко упали в продажах. Рынок либо целенаправленно монополизируют, делая крипту казино для избранных, либо уничтожают на корню. Так что да, вероятность повторения 2014 года весьма высока. Причем кидок может быть глобальным. Я все-таки ожидаю новый проект, которым заменят биток, но кто ж может заглянуть в будущее ? Я не думаю, что это эфир, эос или риппл. Мы не видим закулисы.
Уже проскакивало в прессе: ФБ и, по-моему, Голдманы или Меррилл Линч думают о внедрении своей криптовалюты. Если это произойдет, то, думаю, %%90, если не больше, существующего рынка обнулится.
AMD, NVIDIA обнулється, ФР падає в піке, долар USA іде на паритет із RUR
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
artist_007 написав:kuzment Есть мнение, что мошенничеством занимаются сами команды криптобирж, координируемых из одного центра. Но при таком поведении крипторынок неминуемо движется к самоуничтожению. Хомяков почти нет, майнинг-фермы резко упали в продажах. Рынок либо целенаправленно монополизируют, делая крипту казино для избранных, либо уничтожают на корню. Так что да, вероятность повторения 2014 года весьма высока. Причем кидок может быть глобальным. Я все-таки ожидаю новый проект, которым заменят биток, но кто ж может заглянуть в будущее ? Я не думаю, что это эфир, эос или риппл. Мы не видим закулисы.
Уже проскакивало в прессе: ФБ и, по-моему, Голдманы или Меррилл Линч думают о внедрении своей криптовалюты. Если это произойдет, то, думаю, %%90, если не больше, существующего рынка обнулится.
AMD, NVIDIA обнулється, ФР падає в піке, долар USA іде на паритет із RUR
Ну а нафига все это говнище нужно кому-нибудь будет, если крипта от фейса или меррилла будет лучше, быстрее, надежнее, раскрученнее. Они ведь не на ICO будут лохов трясти, а вложатся сами в инфраструктуру. Это будет со старта совершенно другой уровень.
flyman написав:AMD, NVIDIA обнулється, ФР падає в піке, долар USA іде на паритет із RUR
Как раз AMD и NVIDIA нужно сейчас перезагрузить рынок, им выгодно падение битка, чтобы майнеры выбросили на помойку устаревшее оборудование и закупили видеокарточки помощнее и подороже. Заодно сами тихонько закупят битки на низах. Так что пампа от них не будет пока что, и думаю что это продлиться до конца года. Когда майнинг на NVIDIA 1050 и 1060 станет нерентабельным, можно начинать заходить в крипту.
Востаннє редагувалось andrein в Чет 31 тра, 2018 16:35, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Ну а нафига все это говнище нужно кому-нибудь будет, если крипта от фейса или меррилла будет лучше, быстрее, надежнее, раскрученнее. Они ведь не на ICO будут лохов трясти, а вложатся сами в инфраструктуру. Это будет со старта совершенно другой уровень.
airmax78 написав:Ну а нафига все это говнище нужно кому-нибудь будет, если крипта от фейса или меррилла будет лучше, быстрее, надежнее, раскрученнее. Они ведь не на ICO будут лохов трясти, а вложатся сами в инфраструктуру. Это будет со старта совершенно другой уровень.
artist_007 написав:kuzment Есть мнение, что мошенничеством занимаются сами команды криптобирж, координируемых из одного центра. Но при таком поведении крипторынок неминуемо движется к самоуничтожению. Хомяков почти нет, майнинг-фермы резко упали в продажах. Рынок либо целенаправленно монополизируют, делая крипту казино для избранных, либо уничтожают на корню. Так что да, вероятность повторения 2014 года весьма высока. Причем кидок может быть глобальным. Я все-таки ожидаю новый проект, которым заменят биток, но кто ж может заглянуть в будущее ? Я не думаю, что это эфир, эос или риппл. Мы не видим закулисы.
Уже проскакивало в прессе: ФБ и, по-моему, Голдманы или Меррилл Линч думают о внедрении своей криптовалюты. Если это произойдет, то, думаю, %%90, если не больше, существующего рынка обнулится.
Ха, да кто о своей крипте уж только не думал. Дело даже не в каких-то передовых технологиях, а в количестве юзеров. Биток никому обойти не светит, а облажаться им не хочется.
airmax78 написав:Ну а нафига все это говнище нужно кому-нибудь будет, если крипта от фейса или меррилла будет лучше, быстрее, надежнее, раскрученнее. Они ведь не на ICO будут лохов трясти, а вложатся сами в инфраструктуру. Это будет со старта совершенно другой уровень.
Акционеры не одобрят. Расходов уйма, а профита не видно. Что там R3 консорциум за 4 года трудов выдал? Пшик какой-то.
fefelova написав:В районе 6000 находится локальное дно, где можно откупать смело. Потому что ниже не думаю что будут занижать цену
Это уровень себестоимости майнинга на данный момент? Или так хочется?
Еще не себестоимость, но уже где-то близко. Время окупаемости оборудования при битке 6000 и эфире 400 начинает измеряться годами, что по сути делает добычу монет бессмысленным делом, ибо амортизация съест львиную долю профита