Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:11

Там половина из того, что вещает этот иксперд, тупо бред сумасшедшего.Этот мужик может быть прав только в одном случае - если мир действительно однополярен, и основные ресурсы Земли уже сосредоточены в руках одной "масонской ложи" .И это обязательно какие-нибудь англосаксыВ этой парадигме мира живут в основном россияне, потому что они просто не знают, что такое реальная конкуренция.На самом деле все в мире состоит из причудливых весов и противовесов.А также пересекающихся интересов разных игроков глобальных рынков.От чисто сырьевых до чисто производственных и просто продуктов деятельности головного мозга человека.И чем больше вовлечено в процесс людей/производств/инфраструктуры, тем более вероятность, что этот процесс будет живуч и доходен.Сам процесс развития инфраструктуры для обслуживания крипторынка тут же загнется, как только перестанут генерироваться новые монеты.То, что мы сейчас видим - тупо дикий запад, анархия на фоне незарегулированности рынка. На такой рынок первыми всегда приходят самые матерые спекули, которым тупо нас.ать на любые рынки, лишь бы бабло заработать быстро и много.А уже после них уже будет что-нибудь типа урегулированного рынка.Но я уверен, что человеческий мозг - хитрая штука.Раз масоны попытались взять под свой контроль крипту, рано или поздно найдется какой-нибудь болт с левой резьбой, который и это обойдет.