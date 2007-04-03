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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1219122012211222

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 132
1) $6250 і вище
23%
30
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
49
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:03

  antey1969 написав:
  Vitaka написав:
  fefelova написав:В районе 6000 находится локальное дно, где можно откупать смело. Потому что ниже не думаю что будут занижать цену


Это уровень себестоимости майнинга на данный момент? Или так хочется?

Еще не себестоимость, но уже где-то близко. Время окупаемости оборудования при битке 6000 и эфире 400 начинает измеряться годами, что по сути делает добычу монет бессмысленным делом, ибо амортизация съест львиную долю профита


Кто уже купил оборудование, будут майнить пока получается продать дороже цены электричества. $700-800 за год затрат на электричество и 0.25-0.3 BTC прибыли на сегодняшний день не учитывая рост сложности. Уровень убыточности $3500 за BTC и ниже.

Bitmain дальше клепает майнеры и снизил цену почти в 2 раза на Bitcoin Antminer S9 до 752 USD https://shop.bitmain.com/product/detail ... fQHzRL0689. Сложность майнинга только растет и на нее не повлияли криптообвалы 2018 https://blockchain.info/charts/difficulty
tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:11

Zebra
Там половина из того, что вещает этот иксперд, тупо бред сумасшедшего.
Этот мужик может быть прав только в одном случае - если мир действительно однополярен, и основные ресурсы Земли уже сосредоточены в руках одной "масонской ложи" .И это обязательно какие-нибудь англосаксы :mrgreen: .
В этой парадигме мира живут в основном россияне, потому что они просто не знают, что такое реальная конкуренция.
На самом деле все в мире состоит из причудливых весов и противовесов.
А также пересекающихся интересов разных игроков глобальных рынков.
От чисто сырьевых до чисто производственных и просто продуктов деятельности головного мозга человека.
И чем больше вовлечено в процесс людей/производств/инфраструктуры, тем более вероятность, что этот процесс будет живуч и доходен.
Сам процесс развития инфраструктуры для обслуживания крипторынка тут же загнется, как только перестанут генерироваться новые монеты.
То, что мы сейчас видим - тупо дикий запад, анархия на фоне незарегулированности рынка. На такой рынок первыми всегда приходят самые матерые спекули, которым тупо нас.ать на любые рынки, лишь бы бабло заработать быстро и много.
А уже после них уже будет что-нибудь типа урегулированного рынка.
Но я уверен, что человеческий мозг - хитрая штука.
Раз масоны попытались взять под свой контроль крипту, рано или поздно найдется какой-нибудь болт с левой резьбой, который и это обойдет.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:26

  artist_007 написав:Сам процесс развития инфраструктуры для обслуживания крипторынка тут же загнется, как только перестанут генерироваться новые монеты.

Новые монеты будут генерироваться до тех пор, пока не уйдет последний майнер. Меньше стануть майнить, упадет сложность. Соответственно все монеты будут забирать последний майнер/майнеры, если такое случится. Количесво генерируемых монет не зависит от количества майнеров.
tomcat
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:39

EOS Релиз

EOS резко пошел вверх. Почему молчим, какой прогноз? )
lazebnyy2018
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 11:11

  lazebnyy2018 написав:EOS резко пошел вверх. Почему молчим, какой прогноз? )

Всех побреют и на этом все закончится.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 11:13

  artist_007 написав:Zebra
Там половина из того, что вещает этот иксперд, тупо бред сумасшедшего.
Этот мужик может быть прав только в одном случае - если мир действительно однополярен, и основные ресурсы Земли уже сосредоточены в руках одной "масонской ложи" .И это обязательно какие-нибудь англосаксы :mrgreen:

Там основная мысль была, что на фьючерсах с декабря побрили всех желающих.
Вторая мысль умная о том, что для торговли биткоином, не нужно покупать биткоин.
Поэтому основная доля инвесторов может покупать бумажную криптовалюту и это никак не отразится на их капитализации.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 11:44

  lazebnyy2018 написав:EOS резко пошел вверх. Почему молчим, какой прогноз? )


Подождать отката и, если не будет глобального падения, можно немного прикупить.
Кстати, теперь EOS можно купить за гривну. Только надо выбрать опцию "Двойной обмен" и найти подходящий вариант.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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