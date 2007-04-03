fefelova написав:В районе 6000 находится локальное дно, где можно откупать смело. Потому что ниже не думаю что будут занижать цену
Это уровень себестоимости майнинга на данный момент? Или так хочется?
Еще не себестоимость, но уже где-то близко. Время окупаемости оборудования при битке 6000 и эфире 400 начинает измеряться годами, что по сути делает добычу монет бессмысленным делом, ибо амортизация съест львиную долю профита
Кто уже купил оборудование, будут майнить пока получается продать дороже цены электричества. $700-800 за год затрат на электричество и 0.25-0.3 BTC прибыли на сегодняшний день не учитывая рост сложности. Уровень убыточности $3500 за BTC и ниже.
Zebra Там половина из того, что вещает этот иксперд, тупо бред сумасшедшего. Этот мужик может быть прав только в одном случае - если мир действительно однополярен, и основные ресурсы Земли уже сосредоточены в руках одной "масонской ложи" .И это обязательно какие-нибудь англосаксы . В этой парадигме мира живут в основном россияне, потому что они просто не знают, что такое реальная конкуренция. На самом деле все в мире состоит из причудливых весов и противовесов. А также пересекающихся интересов разных игроков глобальных рынков. От чисто сырьевых до чисто производственных и просто продуктов деятельности головного мозга человека. И чем больше вовлечено в процесс людей/производств/инфраструктуры, тем более вероятность, что этот процесс будет живуч и доходен. Сам процесс развития инфраструктуры для обслуживания крипторынка тут же загнется, как только перестанут генерироваться новые монеты. То, что мы сейчас видим - тупо дикий запад, анархия на фоне незарегулированности рынка. На такой рынок первыми всегда приходят самые матерые спекули, которым тупо нас.ать на любые рынки, лишь бы бабло заработать быстро и много. А уже после них уже будет что-нибудь типа урегулированного рынка. Но я уверен, что человеческий мозг - хитрая штука. Раз масоны попытались взять под свой контроль крипту, рано или поздно найдется какой-нибудь болт с левой резьбой, который и это обойдет.
artist_007 написав:Сам процесс развития инфраструктуры для обслуживания крипторынка тут же загнется, как только перестанут генерироваться новые монеты.
Новые монеты будут генерироваться до тех пор, пока не уйдет последний майнер. Меньше стануть майнить, упадет сложность. Соответственно все монеты будут забирать последний майнер/майнеры, если такое случится. Количесво генерируемых монет не зависит от количества майнеров.
artist_007 написав:Zebra Там половина из того, что вещает этот иксперд, тупо бред сумасшедшего. Этот мужик может быть прав только в одном случае - если мир действительно однополярен, и основные ресурсы Земли уже сосредоточены в руках одной "масонской ложи" .И это обязательно какие-нибудь англосаксы
Там основная мысль была, что на фьючерсах с декабря побрили всех желающих. Вторая мысль умная о том, что для торговли биткоином, не нужно покупать биткоин. Поэтому основная доля инвесторов может покупать бумажную криптовалюту и это никак не отразится на их капитализации.
Здравствуйте господа, майнинг вот уже как месяц выгоден вполне, с чем это связано на мое мнение( только мое мнение,так-как мои познания всего рынка довольно скудны) 1 нвидиа с амд приплачивают пулам ,что-бы заинтересовать народ и распродать забитые склады. 2.кто-то из Lyra2rev2 на пике и во всей своей красе (так-же справедливости ради ,стоит отметить что сложность данного алгоритма немного пала либо 3 вариант) 3.новые дрова более профитные 4. что-то в мире финансов... 5. влияние планет, фазы луны, боги... За экономикой нет времени следить, пришло тепло и с ним куча дел, нужно все успеть, ведь зима близко...