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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1220122112221223

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 132
1) $6250 і вище
23%
30
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
49
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:58

Вкладчик1234 Вот взял, и последним предложением все испортил.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:51

  barabass написав:
  Искатель написав:
  lazebnyy2018 написав:EOS резко пошел вверх. Почему молчим, какой прогноз? )


Подождать отката и, если не будет глобального падения, можно немного прикупить.
Кстати, теперь EOS можно купить за гривну. Только надо выбрать опцию "Двойной обмен" и найти подходящий вариант.

просто зайти на куну и купить эос, уже давно в продаже


Так тоже можно :)
А как там с ценами, что выходит?
Никак у меня руки до этой Куны не доходят. Там надо банковскую карту привязывать при вводе? И какая комиссия?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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