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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:58
Вкладчик1234 Вот взял, и последним предложением все испортил.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:51
barabass написав: Искатель написав: lazebnyy2018 написав:
EOS резко пошел вверх. Почему молчим, какой прогноз? )
Подождать отката и, если не будет глобального падения, можно немного прикупить.
Кстати, теперь EOS можно купить за гривну
. Только надо выбрать опцию "Двойной обмен" и найти подходящий вариант.
просто зайти на куну и купить эос, уже давно в продаже
Так тоже можно
А как там с ценами, что выходит?
Никак у меня руки до этой Куны не доходят. Там надо банковскую карту привязывать при вводе? И какая комиссия?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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