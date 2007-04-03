RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1220122112221223

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 134
1) $6250 і вище
23%
31
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
49
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:58

Вкладчик1234 Вот взял, и последним предложением все испортил.
airmax78
 
Повідомлень: 24616
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2811 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:51

  barabass написав:
  Искатель написав:
  lazebnyy2018 написав:EOS резко пошел вверх. Почему молчим, какой прогноз? )


Подождать отката и, если не будет глобального падения, можно немного прикупить.
Кстати, теперь EOS можно купить за гривну. Только надо выбрать опцию "Двойной обмен" и найти подходящий вариант.

просто зайти на куну и купить эос, уже давно в продаже


Так тоже можно :)
А как там с ценами, что выходит?
Никак у меня руки до этой Куны не доходят. Там надо банковскую карту привязывать при вводе? И какая комиссия?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1346
З нами з: 22.02.16
Подякував: 118 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:26

Искатель
1% + 5 грн
карта просто прописывается в кабинете и все, по крайней мере так было раньше
barabass
Аватар користувача
 
Повідомлень: 548
З нами з: 19.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сколько стоит Атака 51% на сети Bitcoin Cash, Bitcoin Gold и Ethereum Classic

Блокчейн кажется очень безопасным, но исследователи продолжают доказывать, что это утверждение не относится к тысячам криптовалют, основанных на этой технологии.

Хусам Аббуд (Husam Abboud), криптовалютный аналитик из Университета FECAP в Бразилии, доказал, что для совершения сетевой атаки на Ethereum Classic (ETC) потребуется всего 1,5 миллиона долларов, при рыночной капитализации свыше 2 миллиардов долларов. Если у вас есть 55 миллионов, вы можете даже обанкротить валюту, выйдя с прибылью в 1 миллиард.

Proof-of-work блокчейны особенно уязвимы для атак. Исследователь отмечает, что любой майнер, которой располагает хотя бы 2,5% хершрейта Ethereum (ETH), может просто переключиться на добычу Ethereum Classic и контролировать более 51 процента сети Ethereum Classic. Сумма, необходимая для выполнения так называемой «Атаки 51%» на сеть ETC, составляет 525 ETH (318 000 долларов США).

Хусам Аббуд вычислил затраты на выполнение Атаки 51% на Bitcoin Cash, которая составила 250 BTC в день (2 миллиона долларов США), и на Bitcoin Gold — 26 BTC (200 000 долларов США). Атаки могут продолжаться до тех пор, пока разработчики криптовалюты не внесут изменений в код, либо пока цена не станет настолько низкой, что поддерживать атаку окажется просто невыгодно.

Аббуд отмечает, что создатель Bitcoin Сатоши Накомото разработал консенсусный протокол, предполагая, что майнеры не будут выполнять такие атаки. По мнению Сатоши, Атака 51% приведет к снижению рыночной стоимости криптовалюты, что сделает ее невыгодной для них. Но девять лет спустя это, похоже, уже не так — нынешняя стоимость крупных криптовалют позволит отлично заработать даже на снижении.

Озабоченность по поводу безопасности криптовалют нарастает, учитывая пять атак в течение последних двух месяцев — Verge , Electroneum, Bitcoin Gold (дважды) и Monacoin.

Разработчики Bitcoin Джеймсон Лопп и Питер Тодд ранее отмечали, что хардфорки более крупных блокчейнов приводят к тому, что созданные криптовалюты будут атакованы таким образом.

По мнению экспертов, существует множество решений проблемы 51%. К ним относятся переход на proof-of-stake-протокол, увеличение количества необходимых подтверждений или модернизация алгоритма хэширования. Криптовалюты с миллиардной капитализацией могут позволить себе инвестировать немного денег в безопасность своей сети.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42712 ... um-classic
Surfer
 
Повідомлень: 1058
З нами з: 14.11.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 265 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:19

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4090989912
airmax78
 
Повідомлень: 24616
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2811 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 00:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Понемногу грызут маржинальный доллар на битфинексе и снова наверное будут хорошие процентики вот-вот на депозите.

Когда маржиналка в долларе иссякает и проценты становятся заоблачными, верный признак грядущего обвала. Ни в январе, ни в начале мая этот параметр не подводил.
Верный признак, что засели много в лонге, проценты капают, нервишки начнут шалить и будут сливаться.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5814
З нами з: 21.09.12
Подякував: 389 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1220122112221223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 5066, 5067, 5068
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
50679 165215915
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 00:03
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 624, 625, 626
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6257 1323664
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 22:37
fefelova
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 37304
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.