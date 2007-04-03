Блокчейн кажется очень безопасным, но исследователи продолжают доказывать, что это утверждение не относится к тысячам криптовалют, основанных на этой технологии.Хусам Аббуд (Husam Abboud), криптовалютный аналитик из Университета FECAP в Бразилии, доказал, что для совершения сетевой атаки на Ethereum Classic (ETC) потребуется всего 1,5 миллиона долларов, при рыночной капитализации свыше 2 миллиардов долларов. Если у вас есть 55 миллионов, вы можете даже обанкротить валюту, выйдя с прибылью в 1 миллиард.Proof-of-work блокчейны особенно уязвимы для атак. Исследователь отмечает, что любой майнер, которой располагает хотя бы 2,5% хершрейта Ethereum (ETH), может просто переключиться на добычу Ethereum Classic и контролировать более 51 процента сети Ethereum Classic. Сумма, необходимая для выполнения так называемой «Атаки 51%» на сеть ETC, составляет 525 ETH (318 000 долларов США).Хусам Аббуд вычислил затраты на выполнение Атаки 51% на Bitcoin Cash, которая составила 250 BTC в день (2 миллиона долларов США), и на Bitcoin Gold — 26 BTC (200 000 долларов США). Атаки могут продолжаться до тех пор, пока разработчики криптовалюты не внесут изменений в код, либо пока цена не станет настолько низкой, что поддерживать атаку окажется просто невыгодно.Аббуд отмечает, что создатель Bitcoin Сатоши Накомото разработал консенсусный протокол, предполагая, что майнеры не будут выполнять такие атаки. По мнению Сатоши, Атака 51% приведет к снижению рыночной стоимости криптовалюты, что сделает ее невыгодной для них. Но девять лет спустя это, похоже, уже не так — нынешняя стоимость крупных криптовалют позволит отлично заработать даже на снижении.Озабоченность по поводу безопасности криптовалют нарастает, учитывая пять атак в течение последних двух месяцев — Verge , Electroneum, Bitcoin Gold (дважды) и Monacoin.Разработчики Bitcoin Джеймсон Лопп и Питер Тодд ранее отмечали, что хардфорки более крупных блокчейнов приводят к тому, что созданные криптовалюты будут атакованы таким образом.По мнению экспертов, существует множество решений проблемы 51%. К ним относятся переход на proof-of-stake-протокол, увеличение количества необходимых подтверждений или модернизация алгоритма хэширования. Криптовалюты с миллиардной капитализацией могут позволить себе инвестировать немного денег в безопасность своей сети.