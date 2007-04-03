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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1221122212231224

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 135
1) $6250 і вище
24%
32
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
36%
49
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

через адекватные на бестчендж не особо, мониторить надо, а неадекваты ,эт очень опасно, я так один раз попал , пришлось с бестченджем ( нормальные, вежливые ребята) ту конторку закрывать
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:52

  vovodabravis написав:через адекватные на бестчендж не особо, мониторить надо, а неадекваты ,эт очень опасно, я так один раз попал , пришлось с бестченджем ( нормальные, вежливые ребята) ту конторку закрывать

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Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Что то на куне в последние дни совсем разошлись. Кто то заявку на покупку 17 биткоинов выставил по близко к рыночной цене. Ликвидность отличная. Днями ранее были заявки по 6-10 битков, которые закрывались по рыночной цене на падении.

Думаю через Чебоняна наликом крупняк заходит в крипту. Хочет быть побритым под конец года. Ну то их дела.
Zebra
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