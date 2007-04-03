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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
через адекватные на бестчендж не особо, мониторить надо, а неадекваты ,эт очень опасно, я так один раз попал , пришлось с бестченджем ( нормальные, вежливые ребята) ту конторку закрывать
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:52
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Что то на куне в последние дни совсем разошлись. Кто то заявку на покупку 17 биткоинов выставил по близко к рыночной цене. Ликвидность отличная. Днями ранее были заявки по 6-10 битков, которые закрывались по рыночной цене на падении.
Думаю через Чебоняна наликом крупняк заходит в крипту. Хочет быть побритым под конец года. Ну то их дела.
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