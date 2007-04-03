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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:51
через адекватные на бестчендж не особо, мониторить надо, а неадекваты ,эт очень опасно, я так один раз попал , пришлось с бестченджем ( нормальные, вежливые ребята) ту конторку закрывать
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vovodabravis
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Додано: Вів 05 чер, 2018 14:52
vovodabravis написав:
через адекватные на бестчендж не особо, мониторить надо, а неадекваты ,эт очень опасно, я так один раз попал , пришлось с бестченджем ( нормальные, вежливые ребята) ту конторку закрывать
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Zebra
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Додано: Вів 05 чер, 2018 14:53
Что то на куне в последние дни совсем разошлись. Кто то заявку на покупку 17 биткоинов выставил по близко к рыночной цене. Ликвидность отличная. Днями ранее были заявки по 6-10 битков, которые закрывались по рыночной цене на падении.
Думаю через Чебоняна наликом крупняк заходит в крипту. Хочет быть побритым под конец года. Ну то их дела.
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Zebra
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Додано: Вів 05 чер, 2018 16:54
Zebra написав:
Что то на куне в последние дни совсем разошлись. Кто то заявку на покупку 17 биткоинов выставил по близко к рыночной цене. Ликвидность отличная. Днями ранее были заявки по 6-10 битков, которые закрывались по рыночной цене на падении.
Думаю через Чебоняна наликом крупняк заходит в крипту. Хочет быть побритым под конец года. Ну то их дела.
А может, есть инсайд у них, и что-то знают
?
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artist_007
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Додано: Вів 05 чер, 2018 18:20
artist_007 написав: Zebra написав:
Что то на куне в последние дни совсем разошлись. Кто то заявку на покупку 17 биткоинов выставил по близко к рыночной цене. Ликвидность отличная. Днями ранее были заявки по 6-10 битков, которые закрывались по рыночной цене на падении.
Думаю через Чебоняна наликом крупняк заходит в крипту. Хочет быть побритым под конец года. Ну то их дела.
А может, есть инсайд у них, и что-то знают
?
Конечно знают, что будет ложный пробой вверх и всех побреют перед обвалом в очередной раз. Поэтому толкают хомяков на куне на покупку, потому что такой обьем 17 битков там закрыть малореально.
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Zebra
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Додано: Вів 05 чер, 2018 18:56
Zebra
Я даже воспользовался моментом и чуток толкнул честно намайненного непосильным трудом
.Как раз в первые минуты этого ордера.
Правда, то были так, слезы, но все равно приятно.
Думаю, состояние неопределенности с болтанкой около 8к может продолжаться до середины июля приблизительно. А потом будем смотреть, у кого чего больше.
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artist_007
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