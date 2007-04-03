Додано: Вів 05 чер, 2018 19:21

Zebra Да по своей же и халатности, всегда перед обменом следил за отзывами, на случай задержек сети(кто не знает, внимательно читайте правила обмена, у каждого они разные, и у большинства время задержки не превышает 1 часа!потому настоятельно рекомендую поступать так же, читайте отзывы ,и не ленитесь,после сделки оставляйте свой отзыв ,тем самым давая зеленый или красный свет ) или закидонов даного обменника, но в тот раз я спешил... и получил заслуженный урок, после того как страница-заявка, чудесным образом ,перезагрузилась в главную( естественно после отправки битков на данный кошель), я сразу понял что ,что-то здесь не то... ))), пройдя на отзывы увидел что совсем не одинок ))) благо ,сума на тот момент была около 20 баксов в переводе.а урок хороший , а им бог судья (хотя ,многие говорят, что божью кару ,придумали для успокоения лохов)))

еще был случай с одним обменником, вообще несуразица какая-то , много раз им пользовался и тут не с того,не с сего , решили они поднять минималку, я не глядя формирую заявку,а оно мне ошибку, психую ,на третий раз внимательно пересматриваю и вижу на странице -заявке ,что сума минималки ,выше обычной в 20 раз! притом на главной, на формирующем калькуляторе, и что самое главное, на таблице в бестчендж минималка старая, захожу в отзывы,а я там снова не одинок))) сую свои пять копеек,что мол - ну хоть на главной ,простым шрифтом ,укажи об изменениях(прописать на главной имея доступ к конструктору сайта,это минутное дело,кто знает тот подтвердит) , в коде ставлю нули и в претензию, чтоб хоть в таблице было красненькое и обращали внимание,да не парились как я ( опять же рекомендую! на секунду зайдите сначала в отзывы) в итоге он мне начал угрожать и хамить и самостоятельно снимает претензию, я говорю - успокойся и лучше реши проблему,а претензию не трогай,пускай люди не тратят время,а как порешаешь я и сам ее уберу, он меня в бан на бестчендже ,я сразу связываюсь с ребятами с мониторинга и пишу мол - что за дела ? он сразу мне что я нарушил, нули нельзя ставить,хотя это не смертельно и почему он меня в черный список всунул не знает (туда только не плательщиков) ,я ему пишу ты переписку прочитай,там еще абсурдней, через час мне официалка с извинениями, восстановлен, а обменник пропал с мониторинга

суть всей этой писанины ,что в самом бестчендже ,простой люд на первом месте и если что не так , обращайтесь и они помогут,насколько смогут...