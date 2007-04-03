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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 135
1) $6250 і вище
24%
32
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
36%
49
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

через адекватные на бестчендж не особо, мониторить надо, а неадекваты ,эт очень опасно, я так один раз попал , пришлось с бестченджем ( нормальные, вежливые ребята) ту конторку закрывать
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:52

  vovodabravis написав:через адекватные на бестчендж не особо, мониторить надо, а неадекваты ,эт очень опасно, я так один раз попал , пришлось с бестченджем ( нормальные, вежливые ребята) ту конторку закрывать

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Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Что то на куне в последние дни совсем разошлись. Кто то заявку на покупку 17 биткоинов выставил по близко к рыночной цене. Ликвидность отличная. Днями ранее были заявки по 6-10 битков, которые закрывались по рыночной цене на падении.

Думаю через Чебоняна наликом крупняк заходит в крипту. Хочет быть побритым под конец года. Ну то их дела.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:54

  Zebra написав:Что то на куне в последние дни совсем разошлись. Кто то заявку на покупку 17 биткоинов выставил по близко к рыночной цене. Ликвидность отличная. Днями ранее были заявки по 6-10 битков, которые закрывались по рыночной цене на падении.

Думаю через Чебоняна наликом крупняк заходит в крипту. Хочет быть побритым под конец года. Ну то их дела.

А может, есть инсайд у них, и что-то знают ;)?
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 18:20

  artist_007 написав:
  Zebra написав:Что то на куне в последние дни совсем разошлись. Кто то заявку на покупку 17 биткоинов выставил по близко к рыночной цене. Ликвидность отличная. Днями ранее были заявки по 6-10 битков, которые закрывались по рыночной цене на падении.

Думаю через Чебоняна наликом крупняк заходит в крипту. Хочет быть побритым под конец года. Ну то их дела.

А может, есть инсайд у них, и что-то знают ;)?

Конечно знают, что будет ложный пробой вверх и всех побреют перед обвалом в очередной раз. Поэтому толкают хомяков на куне на покупку, потому что такой обьем 17 битков там закрыть малореально.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 18:56

Zebra
Я даже воспользовался моментом и чуток толкнул честно намайненного непосильным трудом :).Как раз в первые минуты этого ордера.
Правда, то были так, слезы, но все равно приятно.
Думаю, состояние неопределенности с болтанкой около 8к может продолжаться до середины июля приблизительно. А потом будем смотреть, у кого чего больше.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 19:21

Zebra Да по своей же и халатности, всегда перед обменом следил за отзывами, на случай задержек сети(кто не знает, внимательно читайте правила обмена, у каждого они разные, и у большинства время задержки не превышает 1 часа!потому настоятельно рекомендую поступать так же, читайте отзывы ,и не ленитесь,после сделки оставляйте свой отзыв ,тем самым давая зеленый или красный свет ) или закидонов даного обменника, но в тот раз я спешил... и получил заслуженный урок, после того как страница-заявка, чудесным образом ,перезагрузилась в главную( естественно после отправки битков на данный кошель), я сразу понял что ,что-то здесь не то... ))), пройдя на отзывы увидел что совсем не одинок ))) благо ,сума на тот момент была около 20 баксов в переводе.а урок хороший , а им бог судья (хотя ,многие говорят, что божью кару ,придумали для успокоения лохов)))
еще был случай с одним обменником, вообще несуразица какая-то , много раз им пользовался и тут не с того,не с сего , решили они поднять минималку, я не глядя формирую заявку,а оно мне ошибку, психую ,на третий раз внимательно пересматриваю и вижу на странице -заявке ,что сума минималки ,выше обычной в 20 раз! притом на главной, на формирующем калькуляторе, и что самое главное, на таблице в бестчендж минималка старая, захожу в отзывы,а я там снова не одинок))) сую свои пять копеек,что мол - ну хоть на главной ,простым шрифтом ,укажи об изменениях(прописать на главной имея доступ к конструктору сайта,это минутное дело,кто знает тот подтвердит) , в коде ставлю нули и в претензию, чтоб хоть в таблице было красненькое и обращали внимание,да не парились как я ( опять же рекомендую! на секунду зайдите сначала в отзывы) в итоге он мне начал угрожать и хамить и самостоятельно снимает претензию, я говорю - успокойся и лучше реши проблему,а претензию не трогай,пускай люди не тратят время,а как порешаешь я и сам ее уберу, он меня в бан на бестчендже ,я сразу связываюсь с ребятами с мониторинга и пишу мол - что за дела ? он сразу мне что я нарушил, нули нельзя ставить,хотя это не смертельно и почему он меня в черный список всунул не знает (туда только не плательщиков) ,я ему пишу ты переписку прочитай,там еще абсурдней, через час мне официалка с извинениями, восстановлен, а обменник пропал с мониторинга
суть всей этой писанины ,что в самом бестчендже ,простой люд на первом месте и если что не так , обращайтесь и они помогут,насколько смогут...
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 19:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

еще наверное обязан предупредить, в бестчендже почти все обменники ,ждут не более суток ,а в коинбейс имеют право(в правилах прописано) задержать вывод на 72 часа! соответственно вы можете довольно просто ,получить довольно неприятный,долгий геморой, куна же не имеет ограничений кроме минималки на ввод в чем ее огромный плюс
Востаннє редагувалось vovodabravis в Вів 05 чер, 2018 19:36, всього редагувалось 1 раз.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 19:36

Ну пока мы вверх бодренько так катимся.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 19:55

  artist_007 написав:Ну пока мы вверх бодренько так катимся.

После пробоя 7800 можно будет говорить об очередном загончике, но каждая следующая ступенька в этом году будет ниже предыдущей.

20к
17к
14к
11800
9999
вероятно район 8ххх
и так к концу года спустимся на 4к
Zebra
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