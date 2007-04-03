да забейте вы на этот биток
сейчас лайт просто дико рулит, ходит быстро, комис копейки
даже поменять грн на адвкеш лучше через лайт чем напрямую
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 чер, 2018 20:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
да забейте вы на этот биток
сейчас лайт просто дико рулит, ходит быстро, комис копейки
даже поменять грн на адвкеш лучше через лайт чем напрямую
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