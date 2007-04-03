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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1222122312241225

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 135
1) $6250 і вище
24%
32
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
36%
49
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 20:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

да забейте вы на этот биток
сейчас лайт просто дико рулит, ходит быстро, комис копейки
даже поменять грн на адвкеш лучше через лайт чем напрямую
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 22:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Может кому интересно будет почитать: https://курс.ком.юа/forums/topic/3838-chelovek-dal-maksimu-jakovenko-izvestnogo-kak-hamaha-v-upravlenie-300k-doll-i-chto-iz-atogo-poluchilos-est-skrini-perepiski-i-vse-sdelki/
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 23:26



это было уже здесь

для таких тем есть ПАММ счета на альпари
barabass
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Повідомлень: 550
З нами з: 19.03.15
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