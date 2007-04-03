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Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 135
1) $6250 і вище
24%
32
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
36%
49
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 20:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

да забейте вы на этот биток
сейчас лайт просто дико рулит, ходит быстро, комис копейки
даже поменять грн на адвкеш лучше через лайт чем напрямую
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 21:11

  barabass написав:да забейте вы на этот биток
сейчас лайт просто дико рулит, ходит быстро, комис копейки
даже поменять грн на адвкеш лучше через лайт чем напрямую

Биток это батя всей криптовалюты, если не будет он расти, то не будет расти никакая криптовалюта, не лайт коин, не эфир.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 22:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Может кому интересно будет почитать: https://курс.ком.юа/forums/topic/3838-chelovek-dal-maksimu-jakovenko-izvestnogo-kak-hamaha-v-upravlenie-300k-doll-i-chto-iz-atogo-poluchilos-est-skrini-perepiski-i-vse-sdelki/
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 23:26



это было уже здесь

для таких тем есть ПАММ счета на альпари
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 05:18

Ржу...
Манипулятор тупо бессовестно мочит шортистов, аж дым стоИт :mrgreen:
artist_007
 
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