|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 чер, 2018 20:41
да забейте вы на этот биток
сейчас лайт просто дико рулит, ходит быстро, комис копейки
даже поменять грн на адвкеш лучше через лайт чем напрямую
-
barabass
-
-
- Повідомлень: 550
- З нами з: 19.03.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 чер, 2018 21:11
barabass написав:
да забейте вы на этот биток
сейчас лайт просто дико рулит, ходит быстро, комис копейки
даже поменять грн на адвкеш лучше через лайт чем напрямую
Биток это батя всей криптовалюты, если не будет он расти, то не будет расти никакая криптовалюта, не лайт коин, не эфир.
-
fefelova
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 31.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 чер, 2018 22:26
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 5826
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 391 раз.
- Подякували: 646 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 чер, 2018 23:26
это было уже здесь
для таких тем есть ПАММ счета на альпари
-
barabass
-
-
- Повідомлень: 550
- З нами з: 19.03.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 05:18
Ржу...
Манипулятор тупо бессовестно мочит шортистов, аж дым стоИт
-
artist_007
-
-
- Повідомлень: 942
- З нами з: 02.01.11
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|50855
|165264527
|
|
|6261
|1324983
|
Сер 06 чер, 2018 12:48
ЛОБ
|
|38
|37378
|
|