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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 135
1) $6250 і вище
24%
32
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
36%
49
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 20:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

да забейте вы на этот биток
сейчас лайт просто дико рулит, ходит быстро, комис копейки
даже поменять грн на адвкеш лучше через лайт чем напрямую
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 21:11

  barabass написав:да забейте вы на этот биток
сейчас лайт просто дико рулит, ходит быстро, комис копейки
даже поменять грн на адвкеш лучше через лайт чем напрямую

Биток это батя всей криптовалюты, если не будет он расти, то не будет расти никакая криптовалюта, не лайт коин, не эфир.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 22:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Может кому интересно будет почитать: https://курс.ком.юа/forums/topic/3838-chelovek-dal-maksimu-jakovenko-izvestnogo-kak-hamaha-v-upravlenie-300k-doll-i-chto-iz-atogo-poluchilos-est-skrini-perepiski-i-vse-sdelki/
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 23:26



это было уже здесь

для таких тем есть ПАММ счета на альпари
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 05:18

Ржу...
Манипулятор тупо бессовестно мочит шортистов, аж дым стоИт :mrgreen:
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:27

  artist_007 написав:Ржу...
Манипулятор тупо бессовестно мочит шортистов, аж дым стоИт :mrgreen:


Это для трусов (любителей стопов) и жадин :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:28

  Vitaka написав:
  artist_007 написав:Ржу...
Манипулятор тупо бессовестно мочит шортистов, аж дым стоИт :mrgreen:


Это для трусов (любителей стопов) и жадин :)

Тормоза придумали трусы, да-да!
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:29

  artist_007 написав:Ржу...
Манипулятор тупо бессовестно мочит шортистов, аж дым стоИт :mrgreen:

Пока что ходит цена в коридоре, думаю стопы спрятаны у шортистов выше 7800
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:41

  antey1969 написав:
  Vitaka написав:
  artist_007 написав:Ржу...
Манипулятор тупо бессовестно мочит шортистов, аж дым стоИт :mrgreen:


Это для трусов (любителей стопов) и жадин :)

Тормоза придумали трусы, да-да!


Тормоза то в авто и трамвае :) А здесь стопы для нервных и впечатлительных :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:46

  Vitaka написав:Тормоза то в авто и трамвае :) А здесь стопы для нервных и впечатлительных :)

Стоп на шорте обязателен. Сам еще в прошлом году это испытал, открыв шорт на цене 4300 и вылетев по маржин колу, потеряв тогда штуку баксов.

Шорт опасен тем, что у цены нет теоретического потолка и ты рано или поздно получишь маржин-колл.
Лонг не так опасен, даже если цена упадет в 0, ликвидный актив типа битка остается у тебя на руках. Про треш-коины речь не идет, там на лонгах стопы тоже обязательны.
Zebra
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