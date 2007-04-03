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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 чер, 2018 20:41
да забейте вы на этот биток
сейчас лайт просто дико рулит, ходит быстро, комис копейки
даже поменять грн на адвкеш лучше через лайт чем напрямую
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barabass
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Додано: Вів 05 чер, 2018 21:11
barabass написав:
да забейте вы на этот биток
сейчас лайт просто дико рулит, ходит быстро, комис копейки
даже поменять грн на адвкеш лучше через лайт чем напрямую
Биток это батя всей криптовалюты, если не будет он расти, то не будет расти никакая криптовалюта, не лайт коин, не эфир.
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fefelova
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Додано: Вів 05 чер, 2018 22:26
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Zebra
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Додано: Вів 05 чер, 2018 23:26
это было уже здесь
для таких тем есть ПАММ счета на альпари
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barabass
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Додано: Чет 07 чер, 2018 05:18
Ржу...
Манипулятор тупо бессовестно мочит шортистов, аж дым стоИт
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artist_007
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Додано: Чет 07 чер, 2018 10:28
Vitaka написав: artist_007 написав:
Ржу...
Манипулятор тупо бессовестно мочит шортистов, аж дым стоИт
Это для трусов (любителей стопов) и жадин
Тормоза придумали трусы, да-да!
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antey1969
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Додано: Чет 07 чер, 2018 10:29
artist_007 написав:
Ржу...
Манипулятор тупо бессовестно мочит шортистов, аж дым стоИт
Пока что ходит цена в коридоре, думаю стопы спрятаны у шортистов выше 7800
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Додано: Чет 07 чер, 2018 10:46
Vitaka написав:
Тормоза то в авто и трамвае
А здесь стопы для нервных и впечатлительных
Стоп на шорте обязателен. Сам еще в прошлом году это испытал, открыв шорт на цене 4300 и вылетев по маржин колу, потеряв тогда штуку баксов.
Шорт опасен тем, что у цены нет теоретического потолка и ты рано или поздно получишь маржин-колл.
Лонг не так опасен, даже если цена упадет в 0, ликвидный актив типа битка остается у тебя на руках. Про треш-коины речь не идет, там на лонгах стопы тоже обязательны.
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