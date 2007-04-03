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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 135
1) $6250 і вище
24%
32
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
36%
49
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:13

  Zebra написав:
  Vitaka написав:Тормоза то в авто и трамвае :) А здесь стопы для нервных и впечатлительных :)

Стоп на шорте обязателен. Сам еще в прошлом году это испытал, открыв шорт на цене 4300 и вылетев по маржин колу, потеряв тогда штуку баксов.

Шорт опасен тем, что у цены нет теоретического потолка и ты рано или поздно получишь маржин-колл.
Лонг не так опасен, даже если цена упадет в 0, ликвидный актив типа битка остается у тебя на руках. Про треш-коины речь не идет, там на лонгах стопы тоже обязательны.


Мне стопы в двух случаях только зафиксировали убытки 4...5%. Не будь этих тормозов - вышел бы с прибылью в течение суток. Тем более, использовалась только малая доля "катлэты" и можно было передвинуть в нужную сторону точку входа.
Да, если вся "катлэта" в работе без стопов никак :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

на наших биржах какието смешные цены
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:14

  Vitaka написав:Не будь этих тормозов - вышел бы с прибылью в течение суток.

это называется - ошибка выжившего, цена могла и дальше пойти против ордера
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:23

  barabass написав:
  Vitaka написав:Не будь этих тормозов - вышел бы с прибылью в течение суток.

это называется - ошибка выжившего, цена могла и дальше пойти против ордера


Возможно :) Хотя мне больше нравится: не жадничай и не нервничай. Но должен быть "золотой запас" и терпение, чтобы всё это сработало.
Vitaka
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