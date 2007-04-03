Vitaka написав:Тормоза то в авто и трамвае А здесь стопы для нервных и впечатлительных
Стоп на шорте обязателен. Сам еще в прошлом году это испытал, открыв шорт на цене 4300 и вылетев по маржин колу, потеряв тогда штуку баксов.
Шорт опасен тем, что у цены нет теоретического потолка и ты рано или поздно получишь маржин-колл. Лонг не так опасен, даже если цена упадет в 0, ликвидный актив типа битка остается у тебя на руках. Про треш-коины речь не идет, там на лонгах стопы тоже обязательны.
Мне стопы в двух случаях только зафиксировали убытки 4...5%. Не будь этих тормозов - вышел бы с прибылью в течение суток. Тем более, использовалась только малая доля "катлэты" и можно было передвинуть в нужную сторону точку входа. Да, если вся "катлэта" в работе без стопов никак