Vitaka написав:Тормоза то в авто и трамвае А здесь стопы для нервных и впечатлительных
Стоп на шорте обязателен. Сам еще в прошлом году это испытал, открыв шорт на цене 4300 и вылетев по маржин колу, потеряв тогда штуку баксов.
Шорт опасен тем, что у цены нет теоретического потолка и ты рано или поздно получишь маржин-колл. Лонг не так опасен, даже если цена упадет в 0, ликвидный актив типа битка остается у тебя на руках. Про треш-коины речь не идет, там на лонгах стопы тоже обязательны.
Мне стопы в двух случаях только зафиксировали убытки 4...5%. Не будь этих тормозов - вышел бы с прибылью в течение суток. Тем более, использовалась только малая доля "катлэты" и можно было передвинуть в нужную сторону точку входа. Да, если вся "катлэта" в работе без стопов никак
Почитал все статьи на эту тему.... Информативно. Но с другой стороны, не могу понять как такие суммы можно без договора отдавать в управление, естественно понимаю что для некоторых это не большие деньги. Но за такое и голову оторвать могут....
lefrin стоит напомнить что в тот момент эйфория вокруг криптовалют зашкаливала - новая валюта неподконтрольная правительствам, один биткоин скоро будет стоить миллион, цифровое золото, бесконечный рост и тд..
ребе Нок написав:lefrin стоит напомнить что в тот момент эйфория вокруг криптовалют зашкаливала - новая валюта неподконтрольная правительствам, один биткоин скоро будет стоить миллион, цифровое золото, бесконечный рост и тд..
Да как бы.. понятно Я сам с осени того года в теме... Но удивляет тот факт что есть еще люди которые готовы доверить такие бабки в управление, чисто по видео и общению на расстоянии.... Хотя думаю вы правы, жажда увеличения депо....в иксы это великая штука..