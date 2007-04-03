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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:15
Vitaka написав:
На СЕХ зарегистрирован антирекорд: объем торгов 146 биток.
Выход из треугольника будет стремительным
.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:18
artist_007 написав: Vitaka написав:
На СЕХ зарегистрирован антирекорд: объем торгов 146 биток.
Выход из треугольника будет стремительным
.
Там два выхода: парадный и пожарный
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:59
Vitaka написав:
На СЕХ зарегистрирован антирекорд: объем торгов 146 биток.
Так объёмы по всем биржам просели до уровня августа-сентября.
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