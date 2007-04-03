RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1224122512261227

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 137
1) $6250 і вище
24%
33
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
36%
50
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:15

  Vitaka написав:На СЕХ зарегистрирован антирекорд: объем торгов 146 биток.

Выход из треугольника будет стремительным :mrgreen: .
artist_007
 
Повідомлень: 943
З нами з: 02.01.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:18

  artist_007 написав:
  Vitaka написав:На СЕХ зарегистрирован антирекорд: объем торгов 146 биток.

Выход из треугольника будет стремительным :mrgreen: .


Там два выхода: парадный и пожарный :)
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1164
З нами з: 15.10.14
Подякував: 78 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:59

  Vitaka написав:На СЕХ зарегистрирован антирекорд: объем торгов 146 биток.

Так объёмы по всем биржам просели до уровня августа-сентября.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 620
З нами з: 14.04.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1224122512261227
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 5098, 5099, 5100
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
50994 165302710
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 13:36
Captain Obvious
Валютный рынок в мире 1 ... 626, 627, 628
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6271 1325730
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 13:35
prodigy
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 37404
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7067)
08.06.2018 15:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.