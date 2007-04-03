Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:15
Vitaka написав:
На СЕХ зарегистрирован антирекорд: объем торгов 146 биток.
Выход из треугольника будет стремительным
.
artist_007
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:18
artist_007 написав: Vitaka написав:
На СЕХ зарегистрирован антирекорд: объем торгов 146 биток.
Выход из треугольника будет стремительным
.
Там два выхода: парадный и пожарный
Vitaka
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:59
Vitaka написав:
На СЕХ зарегистрирован антирекорд: объем торгов 146 биток.
Так объёмы по всем биржам просели до уровня августа-сентября.
phantom_systems
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:13
Еще один пример того, что ICO это лохотрон.
Продается всегда обещание мега крутого проекта, а не сам крутой проект.
На обещании срубили $4+ млрд и не могут запуститься.
Получив $4 млрд какой остается стимул? Деньги уже получены. Зачем что-то дальше делать? Через пень колоду запустят какой то там main net и скажут лохам - вот вам продукт, а соответствует ли его цена качеству - это проблемы лохвесторов.
https://cryptobook.pro/zapusk-osnovnoyi ... etsya.html
Zebra
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