Выход из треугольника будет стремительным .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:15
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:18
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:59
Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Еще один пример того, что ICO это лохотрон.
Продается всегда обещание мега крутого проекта, а не сам крутой проект.
На обещании срубили $4+ млрд и не могут запуститься.
Получив $4 млрд какой остается стимул? Деньги уже получены. Зачем что-то дальше делать? Через пень колоду запустят какой то там main net и скажут лохам - вот вам продукт, а соответствует ли его цена качеству - это проблемы лохвесторов.
Додано: Суб 09 чер, 2018 17:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вау... Какой кошмар... На Битфайнексе всего 44млн оборот по битку. И эос начали сливать.
Додано: Суб 09 чер, 2018 18:09
бітфінекс і бітхамб здулись (близький скам?)
+50грн !
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Додано: Суб 09 чер, 2018 19:58
Ну вроде как сегодня в 13:00 UTC запустились.
В воскресенье в 13:00 UTC должна начаться нормальная работа.
Додано: Суб 09 чер, 2018 21:54
Капец. При таком снижении объемов манипулировать становится проще.
Додано: Суб 09 чер, 2018 22:15
Плюс к этому жадность - и брить можно в обе стороны
Додано: Суб 09 чер, 2018 22:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
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