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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 чер, 2018 23:21
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airmax78
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Додано: Нед 10 чер, 2018 05:29
Капец. Разница между покупкой биткойна за гривну
и продажей биткойна за гривну
сократилась до 4000. Давно я таких цифр не видел...
Сужение спрэда говорит о том, что обороты растут.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Нед 10 чер, 2018 11:11
Наоборот, сужение спредов говорит о предсказуемости рынка...
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Zebra
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