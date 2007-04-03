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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1225122612271228

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 137
1) $6250 і вище
24%
33
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
36%
50
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 23:21

Вот, ребята, кто теперь будет выкапывать бетховена: https://gizmodo.com/the-world-s-most-po ... 679256/amp
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 05:29

Капец. Разница между покупкой биткойна за гривну и продажей биткойна за гривну сократилась до 4000. Давно я таких цифр не видел...
Сужение спрэда говорит о том, что обороты растут.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 11:11

  Искатель написав:Капец. Разница между покупкой биткойна за гривну и продажей биткойна за гривну сократилась до 4000. Давно я таких цифр не видел...
Сужение спрэда говорит о том, что обороты растут.

Наоборот, сужение спредов говорит о предсказуемости рынка...
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:09

  Zebra написав:
  Искатель написав:Капец. Разница между покупкой биткойна за гривну и продажей биткойна за гривну сократилась до 4000. Давно я таких цифр не видел...
Сужение спрэда говорит о том, что обороты растут.

Наоборот, сужение спредов говорит о предсказуемости рынка...

А сужение спредов и увеличение объемов на покупку о чем говорит ;) ?
Хотя я лично ответ знаю - к постриганию всех вложивших деньги (С) Zebra :mrgreen:
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:49

  airmax78 написав:Вот, ребята, кто теперь будет выкапывать бетховена: https://gizmodo.com/the-world-s-most-po ... 679256/amp



круто піднялись і втерли носа вузькооким!
бо їх суперкомп був першим довший час і гамерикоси з того дуже сі нервували!
+50грн !
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greenozon
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