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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 чер, 2018 23:21
Вот, ребята, кто теперь будет выкапывать бетховена:
Додано: Нед 10 чер, 2018 05:29
Капец. Разница между
Сужение спрэда говорит о том, что обороты растут.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 10 чер, 2018 11:11
Наоборот, сужение спредов говорит о предсказуемости рынка...
Додано: Нед 10 чер, 2018 17:09
А сужение спредов и увеличение объемов на покупку о чем говорит ?
Хотя я лично ответ знаю - к постриганию всех вложивших деньги (С) Zebra
Додано: Нед 10 чер, 2018 17:49
круто піднялись і втерли носа вузькооким!
бо їх суперкомп був першим довший час і гамерикоси з того дуже сі нервували!
+50грн !
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Додано: Нед 10 чер, 2018 19:58
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
ту зе кор! скупайся кто может!
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