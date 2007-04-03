|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 чер, 2018 23:21
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24671
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 659 раз.
- Подякували: 2812 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 чер, 2018 05:29
Капец. Разница между покупкой биткойна за гривну
и продажей биткойна за гривну
сократилась до 4000. Давно я таких цифр не видел...
Сужение спрэда говорит о том, что обороты растут.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1375
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 271 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 чер, 2018 11:11
Наоборот, сужение спредов говорит о предсказуемости рынка...
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 5834
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 391 раз.
- Подякували: 648 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 чер, 2018 17:09
Zebra написав:
Наоборот, сужение спредов говорит о предсказуемости рынка...
А сужение спредов и увеличение объемов на покупку о чем говорит
?Хотя я лично ответ знаю - к постриганию всех вложивших деньги (С) Zebra
-
artist_007
-
-
- Повідомлень: 945
- З нами з: 02.01.11
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 чер, 2018 17:49
круто піднялись і втерли носа вузькооким!
бо їх суперкомп був першим довший час і гамерикоси з того дуже сі нервували!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2212
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 10 чер, 2018 19:58
ту зе кор! скупайся кто может!
-
barabass
-
-
- Повідомлень: 554
- З нами з: 19.03.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 чер, 2018 20:56
Экспирация фьючерсов детектед
В среду, по идее, наверх.
-
artist_007
-
-
- Повідомлень: 945
- З нами з: 02.01.11
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 чер, 2018 21:17
artist_007 написав:
Экспирация фьючерсов детектед
В среду, по идее, наверх.
а где можно мониторить расписание фьючерсов?
-
barabass
-
-
- Повідомлень: 554
- З нами з: 19.03.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 чер, 2018 22:16
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2212
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 10 чер, 2018 22:36
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2212
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|51143
|165338843
|
|
|6271
|1326345
|
|
|38
|37441
|
|