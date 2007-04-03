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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 137
1) $6250 і вище
24%
33
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
36%
50
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:36

Лонгистов сегодня вынесли с особым цинизмом.

CFTC Demands Trading Data From Bitcoin Exchanges In Price Manipulation Probe
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 23:23

  phantom_systems написав:Лонгистов сегодня вынесли с особым цинизмом.

CFTC Demands Trading Data From Bitcoin Exchanges In Price Manipulation Probe


Вынесли жадин, кто на всю котлэту влез и не имел золотого запасу :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 00:13


Одним словом: криптопомойки.
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