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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1226122712281229

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 137
1) $6250 і вище
24%
33
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
36%
50
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:36

Лонгистов сегодня вынесли с особым цинизмом.

CFTC Demands Trading Data From Bitcoin Exchanges In Price Manipulation Probe
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 23:23

  phantom_systems написав:Лонгистов сегодня вынесли с особым цинизмом.

CFTC Demands Trading Data From Bitcoin Exchanges In Price Manipulation Probe


Вынесли жадин, кто на всю котлэту влез и не имел золотого запасу :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 00:13


Одним словом: криптопомойки.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 06:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра, а открытая позиция на Битфайнексе закрывается автоматически по истечении срока? Или как-то продлевается при желании?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:08

  phantom_systems написав:Лонгистов сегодня вынесли с особым цинизмом.

CFTC Demands Trading Data From Bitcoin Exchanges In Price Manipulation Probe

Ждем стрижки шортистов, хотя может и сделают еще один неожиданный финт ушами - постригут для верности усреднившихся)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:44

  phantom_systems написав:Лонгистов сегодня вынесли с особым цинизмом.

CFTC Demands Trading Data From Bitcoin Exchanges In Price Manipulation Probe


Это, кстати, мегановость (по ссылке).
Чем больше регуляции на рынке, тем меньше манипуляций, тем рыночнее курс, тем менее вероятность тупой стрижки.
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