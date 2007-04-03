|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 чер, 2018 22:36
Лонгистов сегодня вынесли с особым цинизмом.
Додано: Нед 10 чер, 2018 23:23
Вынесли жадин, кто на всю котлэту влез и не имел золотого запасу
Додано: Пон 11 чер, 2018 00:13
Одним словом: криптопомойки.
Додано: Пон 11 чер, 2018 06:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Зебра, а открытая позиция на Битфайнексе закрывается автоматически по истечении срока? Или как-то продлевается при желании?
Додано: Пон 11 чер, 2018 08:08
Ждем стрижки шортистов, хотя может и сделают еще один неожиданный финт ушами - постригут для верности усреднившихся)))
Додано: Пон 11 чер, 2018 08:44
Это, кстати, мегановость (по ссылке).
Чем больше регуляции на рынке, тем меньше манипуляций, тем рыночнее курс, тем менее вероятность тупой стрижки.
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:54
|