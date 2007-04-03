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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 чер, 2018 22:36
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phantom_systems
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Додано: Пон 11 чер, 2018 00:13
Одним словом: криптопомойки.
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airmax78
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Додано: Пон 11 чер, 2018 06:29
Зебра, а открытая позиция на Битфайнексе закрывается автоматически по истечении срока? Или как-то продлевается при желании?
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Vitaka
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Додано: Пон 11 чер, 2018 08:08
Ждем стрижки шортистов, хотя может и сделают еще один неожиданный финт ушами - постригут для верности усреднившихся)))
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antey1969
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Додано: Пон 11 чер, 2018 08:44
Это, кстати, мегановость (по ссылке).
Чем больше регуляции на рынке, тем меньше манипуляций, тем рыночнее курс, тем менее вероятность тупой стрижки.
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artist_007
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Додано: Пон 11 чер, 2018 10:54
Vitaka написав:Зебра
, а открытая позиция на Битфайнексе закрывается автоматически по истечении срока? Или как-то продлевается при желании?
Позиция может только по маржин-колу закрыться сама.
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Zebra
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Додано: Пон 11 чер, 2018 13:41
artist_007 написав:
Это, кстати, мегановость (по ссылке).
Чем больше регуляции на рынке, тем меньше манипуляций, тем рыночнее курс, тем менее вероятность тупой стрижки.
В целом, да. Рынок постепенно становится более цивилизованным. Пройдёт ещё год-два и за фокусы, которые мы сейчас видим сплошь и рядом, будут шить статью как на фонде.
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phantom_systems
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Додано: Пон 11 чер, 2018 20:55
phantom_systems написав: artist_007 написав:
Это, кстати, мегановость (по ссылке).
Чем больше регуляции на рынке, тем меньше манипуляций, тем рыночнее курс, тем менее вероятность тупой стрижки.
В целом, да. Рынок постепенно становится более цивилизованным. Пройдёт ещё год-два и за фокусы, которые мы сейчас видим сплошь и рядом, будут шить статью как на фонде.
ВОТ ТОГДА все дружно будем смотреть на ICO- болезненно из обдубашенных спекулей превращаться в стратегов
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GADFLY
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Додано: Пон 11 чер, 2018 23:41
phantom_systems написав: artist_007 написав:
Это, кстати, мегановость (по ссылке).
Чем больше регуляции на рынке, тем меньше манипуляций, тем рыночнее курс, тем менее вероятность тупой стрижки.
В целом, да. Рынок постепенно становится более цивилизованным. Пройдёт ещё год-два и за фокусы, которые мы сейчас видим сплошь и рядом, будут шить статью как на фонде.
Когда рынок станет цивилизованным, он сдуется почти в ноль. Криптовалюты иначе, чем для спекуляций не находят применения. Это такое себе казино, азартная зона.
Спекуляции существуют на рынке фиатных валют и фондовых акций, потому что существует огромный движняк, что по валютам, что по перераспределению собственности через акции в РЕАЛЬНОМ секторе экономики.
А криптовалюты, обслуживают виртуальный сектор экономики
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Zebra
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