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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 чер, 2018 12:09
Vitaka написав:
Кхм-кхм... Кто-то здесь говорил фьючерсы, пятое-десятое и со среды рост. Уже среда
Ну поверил народ, вложился в лонги(усреднился), и ... опять попал под стрижку.
Если бы у Вас были инсайды с Битфинекса и еще нескольких крупных бирж, да денежный ресурс за плечами, уверен, что Вы бы тоже качали лодку во все стороны, обстригая остатки хомячков, уверяя их через Ютюб, что они мегатрейдеры и должны держать, что вот-вот в рост...
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antey1969
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