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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 138
1) $6250 і вище
24%
33
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
51
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кхм-кхм... Кто-то здесь говорил фьючерсы, пятое-десятое и со среды рост. Уже среда :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:09

  Vitaka написав:Кхм-кхм... Кто-то здесь говорил фьючерсы, пятое-десятое и со среды рост. Уже среда :)

Ну поверил народ, вложился в лонги(усреднился), и ... опять попал под стрижку.
Если бы у Вас были инсайды с Битфинекса и еще нескольких крупных бирж, да денежный ресурс за плечами, уверен, что Вы бы тоже качали лодку во все стороны, обстригая остатки хомячков, уверяя их через Ютюб, что они мегатрейдеры и должны держать, что вот-вот в рост... :wink:
antey1969
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