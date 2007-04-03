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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1227122812291230

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 138
1) $6250 і вище
24%
33
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
51
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кхм-кхм... Кто-то здесь говорил фьючерсы, пятое-десятое и со среды рост. Уже среда :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:09

  Vitaka написав:Кхм-кхм... Кто-то здесь говорил фьючерсы, пятое-десятое и со среды рост. Уже среда :)

Ну поверил народ, вложился в лонги(усреднился), и ... опять попал под стрижку.
Если бы у Вас были инсайды с Битфинекса и еще нескольких крупных бирж, да денежный ресурс за плечами, уверен, что Вы бы тоже качали лодку во все стороны, обстригая остатки хомячков, уверяя их через Ютюб, что они мегатрейдеры и должны держать, что вот-вот в рост... :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:37

  antey1969 написав:
  Vitaka написав:Кхм-кхм... Кто-то здесь говорил фьючерсы, пятое-десятое и со среды рост. Уже среда :)

Ну поверил народ, вложился в лонги(усреднился), и ... опять попал под стрижку.
Если бы у Вас были инсайды с Битфинекса и еще нескольких крупных бирж, да денежный ресурс за плечами, уверен, что Вы бы тоже качали лодку во все стороны, обстригая остатки хомячков, уверяя их через Ютюб, что они мегатрейдеры и должны держать, что вот-вот в рост... :wink:


Так и есть... Только можно перестараться и хомяков порезать до смерти :D Кого ж тогда постригатить будут? А подрастающие хомячата от увиденного могут и не зайтить :D
П.С. Судя по взлетевшим процентам народ активно берёть битку в долг и шортит. Аналогичная ситуация была вчера с классическим Кефиром.
Теперь, имхо, можно следить за %% по долларовым займам.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Закупился немножко битком.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

тоже чуток битка взял помимо альтов

кстате сейчас можно бакс хорошо купить, в бюджет заложен курс 30.1, те в январе может быть спокойно и по 32
barabass
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А я буду брать биток ниже 6000, я не вижу пока остановки и обьемов. На том же битфинексе очень хорошо видно, как крупняк задавливает любые попытки разворота, чуть цена отскакивает на 100-200 баксов, тут же крупно продают.

Напоминает ситуацию начала февраля, тогда тоже не было ни малейших шансов на отскок, тупо давили вниз 9000 - 8000 - 7000 - 6000 и выход крупного обьема, затем только туземун. Крупняк додавил и перезакупился.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:10

  barabass написав:тоже чуток битка взял помимо альтов

кстате сейчас можно бакс хорошо купить, в бюджет заложен курс 30.1, те в январе может быть спокойно и по 32

Думаю бакс лучше покупать в июле, начале августа. Курс увидим 25-25.5
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:19

  Zebra написав:А я буду брать биток ниже 6000, я не вижу пока остановки и обьемов. На том же битфинексе очень хорошо видно, как крупняк задавливает любые попытки разворота, чуть цена отскакивает на 100-200 баксов, тут же крупно продают.

Напоминает ситуацию начала февраля, тогда тоже не было ни малейших шансов на отскок, тупо давили вниз 9000 - 8000 - 7000 - 6000 и выход крупного обьема, затем только туземун. Крупняк додавил и перезакупился.


6к может и не быть. Та и 6 от 6,4 отличается не много, при условии, что будет рост уверх :D Здесь писал кто-то, что 6к - район себестоимости копания.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:42

  Vitaka написав:
  antey1969 написав:
  Vitaka написав:Кхм-кхм... Кто-то здесь говорил фьючерсы, пятое-десятое и со среды рост. Уже среда :)

Ну поверил народ, вложился в лонги(усреднился), и ... опять попал под стрижку.
Если бы у Вас были инсайды с Битфинекса и еще нескольких крупных бирж, да денежный ресурс за плечами, уверен, что Вы бы тоже качали лодку во все стороны, обстригая остатки хомячков, уверяя их через Ютюб, что они мегатрейдеры и должны держать, что вот-вот в рост... :wink:


Так и есть... Только можно перестараться и хомяков порезать до смерти :D Кого ж тогда постригатить будут? А подрастающие хомячата от увиденного могут и не зайтить :D
П.С. Судя по взлетевшим процентам народ активно берёть битку в долг и шортит. Аналогичная ситуация была вчера с классическим Кефиром.
Теперь, имхо, можно следить за %% по долларовым займам.

Ну, все не так плохо. Профессионалы бреют хомяков аккуратно, по паре процентов меха за проход, чтобы не спугуть всю массу этих трусоватых существ раньше времени.)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:52

  Vitaka написав:
  Zebra написав:А я буду брать биток ниже 6000, я не вижу пока остановки и обьемов. На том же битфинексе очень хорошо видно, как крупняк задавливает любые попытки разворота, чуть цена отскакивает на 100-200 баксов, тут же крупно продают.

Напоминает ситуацию начала февраля, тогда тоже не было ни малейших шансов на отскок, тупо давили вниз 9000 - 8000 - 7000 - 6000 и выход крупного обьема, затем только туземун. Крупняк додавил и перезакупился.


6к может и не быть. Та и 6 от 6,4 отличается не много, при условии, что будет рост уверх :D Здесь писал кто-то, что 6к - район себестоимости копания.

Еще не себестоимость копания, но близко. Ниже 6000 начинаются цифры, когда сроки окупаемости оборудования становятся совсем неприличными
antey1969
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