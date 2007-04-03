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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 чер, 2018 12:09
Vitaka написав:
Кхм-кхм... Кто-то здесь говорил фьючерсы, пятое-десятое и со среды рост. Уже среда
Ну поверил народ, вложился в лонги(усреднился), и ... опять попал под стрижку.
Если бы у Вас были инсайды с Битфинекса и еще нескольких крупных бирж, да денежный ресурс за плечами, уверен, что Вы бы тоже качали лодку во все стороны, обстригая остатки хомячков, уверяя их через Ютюб, что они мегатрейдеры и должны держать, что вот-вот в рост...
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antey1969
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Додано: Сер 13 чер, 2018 12:37
antey1969 написав: Vitaka написав:
Кхм-кхм... Кто-то здесь говорил фьючерсы, пятое-десятое и со среды рост. Уже среда
Ну поверил народ, вложился в лонги(усреднился), и ... опять попал под стрижку.
Если бы у Вас были инсайды с Битфинекса и еще нескольких крупных бирж, да денежный ресурс за плечами, уверен, что Вы бы тоже качали лодку во все стороны, обстригая остатки хомячков, уверяя их через Ютюб, что они мегатрейдеры и должны держать, что вот-вот в рост...
Так и есть... Только можно перестараться и хомяков порезать до смерти
Кого ж тогда постригатить будут? А подрастающие хомячата от увиденного могут и не зайтить
П.С. Судя по взлетевшим процентам народ активно берёть битку в долг и шортит. Аналогичная ситуация была вчера с классическим Кефиром.
Теперь, имхо, можно следить за %% по долларовым займам.
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Vitaka
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Додано: Сер 13 чер, 2018 12:50
Закупился немножко битком.
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Сержик
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:02
тоже чуток битка взял помимо альтов
кстате сейчас можно бакс хорошо купить, в бюджет заложен курс 30.1, те в январе может быть спокойно и по 32
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barabass
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:04
А я буду брать биток ниже 6000, я не вижу пока остановки и обьемов. На том же битфинексе очень хорошо видно, как крупняк задавливает любые попытки разворота, чуть цена отскакивает на 100-200 баксов, тут же крупно продают.
Напоминает ситуацию начала февраля, тогда тоже не было ни малейших шансов на отскок, тупо давили вниз 9000 - 8000 - 7000 - 6000 и выход крупного обьема, затем только туземун. Крупняк додавил и перезакупился.
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Zebra
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:10
barabass написав:
тоже чуток битка взял помимо альтов
кстате сейчас можно бакс хорошо купить, в бюджет заложен курс 30.1, те в январе может быть спокойно и по 32
Думаю бакс лучше покупать в июле, начале августа. Курс увидим 25-25.5
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kuzment
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:19
Zebra написав:
А я буду брать биток ниже 6000, я не вижу пока остановки и обьемов. На том же битфинексе очень хорошо видно, как крупняк задавливает любые попытки разворота, чуть цена отскакивает на 100-200 баксов, тут же крупно продают.
Напоминает ситуацию начала февраля, тогда тоже не было ни малейших шансов на отскок, тупо давили вниз 9000 - 8000 - 7000 - 6000 и выход крупного обьема, затем только туземун. Крупняк додавил и перезакупился.
6к может и не быть. Та и 6 от 6,4 отличается не много, при условии, что будет рост уверх
Здесь писал кто-то, что 6к - район себестоимости копания.
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Vitaka
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:42
Vitaka написав: antey1969 написав: Vitaka написав:
Кхм-кхм... Кто-то здесь говорил фьючерсы, пятое-десятое и со среды рост. Уже среда
Ну поверил народ, вложился в лонги(усреднился), и ... опять попал под стрижку.
Если бы у Вас были инсайды с Битфинекса и еще нескольких крупных бирж, да денежный ресурс за плечами, уверен, что Вы бы тоже качали лодку во все стороны, обстригая остатки хомячков, уверяя их через Ютюб, что они мегатрейдеры и должны держать, что вот-вот в рост...
Так и есть... Только можно перестараться и хомяков порезать до смерти
Кого ж тогда постригатить будут? А подрастающие хомячата от увиденного могут и не зайтить
П.С. Судя по взлетевшим процентам народ активно берёть битку в долг и шортит. Аналогичная ситуация была вчера с классическим Кефиром.
Теперь, имхо, можно следить за %% по долларовым займам.
Ну, все не так плохо. Профессионалы бреют хомяков аккуратно, по паре процентов меха за проход, чтобы не спугуть всю массу этих трусоватых существ раньше времени.)))
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antey1969
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:52
Vitaka написав: Zebra написав:
А я буду брать биток ниже 6000, я не вижу пока остановки и обьемов. На том же битфинексе очень хорошо видно, как крупняк задавливает любые попытки разворота, чуть цена отскакивает на 100-200 баксов, тут же крупно продают.
Напоминает ситуацию начала февраля, тогда тоже не было ни малейших шансов на отскок, тупо давили вниз 9000 - 8000 - 7000 - 6000 и выход крупного обьема, затем только туземун. Крупняк додавил и перезакупился.
6к может и не быть. Та и 6 от 6,4 отличается не много, при условии, что будет рост уверх
Здесь писал кто-то, что 6к - район себестоимости копания.
Еще не себестоимость копания, но близко. Ниже 6000 начинаются цифры, когда сроки окупаемости оборудования становятся совсем неприличными
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antey1969
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