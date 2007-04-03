Я с января тут картинку 2014 года показывал. Все повторяется 1:1
Психология хомяков и методы манипуляций не поменялись, только игроков в казино стало больше.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я с января тут картинку 2014 года показывал. Все повторяется 1:1
Психология хомяков и методы манипуляций не поменялись, только игроков в казино стало больше.
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:33
А если в итоге картинка совсем не повторится, что вы тогда скажете?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:35
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:40
Она не может быть иной. Отложенный спрос на биткоин теми кто наблюдал за ним с 2014 года уже реализовал себя в 2017 году (кого то заработал, кто то потерял) Проблема не в том что хомяков побрили, а в том что у хомяков больше нет таких объемов заначкек которые они туда занесли. Да и график за полгода явно не располагает. Полгода ещё кто то усреднялся, но усреднялка не вечная. Объемы торгов падают.
Это классическое сдутие пузыря.
Сейчас стадия вывода заработанного.
Будет ещё стадия отчаяния, там падение будет просто невероятное.
99% инвесторов в криптовалюты пришли туда заработать на купи-продай. Все хотят извлечь деньги. Поэтому нет фундаментального дна у фантиков. Как у рынка акций, сырья, валют, где есть всегда спрос на собственность, ресурсы, уплату налогов, товарооборот.
Тут есть только казино (биржи) и фишки (криптовалюты). И теория о существовании виртуальной экономики, где якобы криптовалюта используется, но никто этого не видел, сидя за игровым столом.
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:47
А мож пока покататься на волнах альтов?
Вот XRP/BTC уже недельку качается, или вот мне понравилась пара BCH/ETH у Векса
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:51
Это даже один из самых безопасных вариантов. На битфинексе можно торговать этими парами, не имея криптовалюты, под залог своего Фиата. Так торговал в прошлом году биткоин кешем, сейчас зеком и эфиром классиком. Хорошая тема - торговля кросс курсами криптовалют, не имея самих криптовалют.
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Зебра, зачем тогда Вы собираетесь впрыгивать ниже 6к?? Ну если нет дна и т.д. и т.п.?? Как-то взаимно противоположные мысли в двух постах.
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:07
Это всё работает, пока курс битки находится в каких-то условно-постоянных границах. Например 7200...7600. Я и сам катался. А в момент смещения этой границы можно застрять надолго.
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:12
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:12
Я выше описал как на битфинексе торговать кросами через маржиналку. Никуда встревать не нужно.
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