Додано: Сер 13 чер, 2018 14:40

Faceless написав: Zebra написав: Я с января тут картинку 2014 года показывал. Все повторяется 1:1

Психология хомяков и методы манипуляций не поменялись, только игроков в казино стало больше. Я с января тут картинку 2014 года показывал. Все повторяется 1:1Психология хомяков и методы манипуляций не поменялись, только игроков в казино стало больше.

А если в итоге картинка совсем не повторится, что вы тогда скажете? А если в итоге картинка совсем не повторится, что вы тогда скажете?

Она не может быть иной. Отложенный спрос на биткоин теми кто наблюдал за ним с 2014 года уже реализовал себя в 2017 году (кого то заработал, кто то потерял) Проблема не в том что хомяков побрили, а в том что у хомяков больше нет таких объемов заначкек которые они туда занесли. Да и график за полгода явно не располагает. Полгода ещё кто то усреднялся, но усреднялка не вечная. Объемы торгов падают.Это классическое сдутие пузыря.Сейчас стадия вывода заработанного.Будет ещё стадия отчаяния, там падение будет просто невероятное.99% инвесторов в криптовалюты пришли туда заработать на купи-продай. Все хотят извлечь деньги. Поэтому нет фундаментального дна у фантиков. Как у рынка акций, сырья, валют, где есть всегда спрос на собственность, ресурсы, уплату налогов, товарооборот.Тут есть только казино (биржи) и фишки (криптовалюты). И теория о существовании виртуальной экономики, где якобы криптовалюта используется, но никто этого не видел, сидя за игровым столом.