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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:31
Zebra написав: Vitaka написав: clientage написав:
А мож пока покататься на волнах альтов?
Вот XRP/BTC уже недельку качается, или вот мне понравилась пара BCH/ETH у Векса
Это всё работает, пока курс битки находится в каких-то условно-постоянных границах. Например 7200...7600. Я и сам катался. А в момент смещения этой границы можно застрять надолго.
Я выше описал как на битфинексе торговать кросами через маржиналку. Никуда встревать не нужно.
А какая разница? Как за свои так и за чужие(маржиналку) происходит одна и та же операция: обмен биток на альт и обратно. Я к тому, что если во время серьезной просадки битка человек будет в альткоине, то он проиграет при обмене, т.к. граница соотношения изменится вниз.
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Vitaka
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