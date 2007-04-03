RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1229123012311232

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 138
1) $6250 і вище
24%
33
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
51
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:15

  Zebra написав:
  Vitaka написав:Зебра, зачем тогда Вы собираетесь впрыгивать ниже 6к?? Ну если нет дна и т.д. и т.п.?? Как-то взаимно противоположные мысли в двух постах.

Падаем же волнами. От 5500 будет отскок до 6500

И шо, ради сомнительного отскока в 1к Вы будете рисковать? Шото здесь не всё сказано :D
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1175
З нами з: 15.10.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:31

  Zebra написав:
  Vitaka написав:
  clientage написав:А мож пока покататься на волнах альтов?
Вот XRP/BTC уже недельку качается, или вот мне понравилась пара BCH/ETH у Векса :)


Это всё работает, пока курс битки находится в каких-то условно-постоянных границах. Например 7200...7600. Я и сам катался. А в момент смещения этой границы можно застрять надолго.

Я выше описал как на битфинексе торговать кросами через маржиналку. Никуда встревать не нужно.


А какая разница? Как за свои так и за чужие(маржиналку) происходит одна и та же операция: обмен биток на альт и обратно. Я к тому, что если во время серьезной просадки битка человек будет в альткоине, то он проиграет при обмене, т.к. граница соотношения изменится вниз.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1175
З нами з: 15.10.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:48

  Vitaka написав:А какая разница? Как за свои так и за чужие(маржиналку) происходит одна и та же операция: обмен биток на альт и обратно. Я к тому, что если во время серьезной просадки битка человек будет в альткоине, то он проиграет при обмене, т.к. граница соотношения изменится вниз.

А что мешает человеку шортить альткоин по отношению к битку или эфиру? Это предоставляет битфинекс. Риски только курсовых колебаний между фантиками, но не глобальные пампы или дампы.

Я так больше всего заработал торгуя в парах BCH/BTC, ZEC/BCH, ETC/BTC, ETC/ETH не имея самих криптовалют.

Там прекрасно работает и фундаменталка и тех анализ и усреднения, потому что манипуляции происходят в парах с фиатом, а не между фантиками.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5846
З нами з: 21.09.12
Подякував: 392 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:49

  Vitaka написав:
  Zebra написав:
  Vitaka написав:Зебра, зачем тогда Вы собираетесь впрыгивать ниже 6к?? Ну если нет дна и т.д. и т.п.?? Как-то взаимно противоположные мысли в двух постах.

Падаем же волнами. От 5500 будет отскок до 6500

И шо, ради сомнительного отскока в 1к Вы будете рисковать? Шото здесь не всё сказано :D

Вы или глупый или прикидыветесь.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5846
З нами з: 21.09.12
Подякував: 392 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

"зачем оно надо?" задаемся мы вопросом рассматриваю крипту - "анонимность платежей, свободный интернет" - основной ответ, а зачем нам та "анонимность в интернете"?

что мы там такого хотим покупать, что нам нужна анонимность?

https://korrespondent.net/ukraine/39801 ... ka-v-porno

ага....

вот оно зачем, вся эта "новая экономика"...

ну и МММ конечно...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 801
З нами з: 24.07.10
Подякував: 168 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1229123012311232
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, дядя Caша і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 5132, 5133, 5134
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
51337 165406451
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 16:59
zzzzzz
Валютный рынок в мире 1 ... 626, 627, 628
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6274 1327337
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 12:26
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 37489
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.