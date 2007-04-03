И шо, ради сомнительного отскока в 1к Вы будете рисковать? Шото здесь не всё сказано
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:15
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:31
А какая разница? Как за свои так и за чужие(маржиналку) происходит одна и та же операция: обмен биток на альт и обратно. Я к тому, что если во время серьезной просадки битка человек будет в альткоине, то он проиграет при обмене, т.к. граница соотношения изменится вниз.
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:48
А что мешает человеку шортить альткоин по отношению к битку или эфиру? Это предоставляет битфинекс. Риски только курсовых колебаний между фантиками, но не глобальные пампы или дампы.
Я так больше всего заработал торгуя в парах BCH/BTC, ZEC/BCH, ETC/BTC, ETC/ETH не имея самих криптовалют.
Там прекрасно работает и фундаменталка и тех анализ и усреднения, потому что манипуляции происходят в парах с фиатом, а не между фантиками.
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:49
Вы или глупый или прикидыветесь.
Додано: Сер 13 чер, 2018 16:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
"зачем оно надо?" задаемся мы вопросом рассматриваю крипту - "анонимность платежей, свободный интернет" - основной ответ, а зачем нам та "анонимность в интернете"?
что мы там такого хотим покупать, что нам нужна анонимность?
ага....
вот оно зачем, вся эта "новая экономика"...
ну и МММ конечно...
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