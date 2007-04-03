И шо, ради сомнительного отскока в 1к Вы будете рисковать? Шото здесь не всё сказано
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:15
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:31
А какая разница? Как за свои так и за чужие(маржиналку) происходит одна и та же операция: обмен биток на альт и обратно. Я к тому, что если во время серьезной просадки битка человек будет в альткоине, то он проиграет при обмене, т.к. граница соотношения изменится вниз.
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:48
А что мешает человеку шортить альткоин по отношению к битку или эфиру? Это предоставляет битфинекс. Риски только курсовых колебаний между фантиками, но не глобальные пампы или дампы.
Я так больше всего заработал торгуя в парах BCH/BTC, ZEC/BCH, ETC/BTC, ETC/ETH не имея самих криптовалют.
Там прекрасно работает и фундаменталка и тех анализ и усреднения, потому что манипуляции происходят в парах с фиатом, а не между фантиками.
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:49
Вы или глупый или прикидыветесь.
Додано: Сер 13 чер, 2018 16:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
"зачем оно надо?" задаемся мы вопросом рассматриваю крипту - "анонимность платежей, свободный интернет" - основной ответ, а зачем нам та "анонимность в интернете"?
что мы там такого хотим покупать, что нам нужна анонимность?
ага....
вот оно зачем, вся эта "новая экономика"...
ну и МММ конечно...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Сер 13 чер, 2018 22:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну что я вам говорил, идем ниже
Додано: Сер 13 чер, 2018 22:20
Не "со среды рост", а " в среду, по идее, наверх"(можете проверить).
Смотрим:
Летели вниз, внизу потрогали 6100 и отскочили наверх.
Спорить будете ?
То, что несильно отскочили, говорит только о том, что шортистов для бритья маловато, когда их наберется достаточно, только на их стопах можем прилично улететь.
Да и маржинальщиков не грех отщипать как следует.
В том и прикол, что на полностью манипулируемом рынке движение может быть против тренда. А тренд сейчас полностью медвежий.
Все ждут падения.На каждом углу Зебры трубят о 2014году.
И какие мифические хомяки на рынке?
Уже стопиццот раз обсуждалось - нету хомяков на рынке, или их единицы.
Кто на паник-селлах слился, кто усреднился.
Ходлеры держат биток, ибо верят в сущность битка божественную , и не отдадут его даже в случае апокалипсиса.
Майнеры сдают по меркам рынка токмо на хлебушек.
Большинство трейдеров или в фиате или в тезере, на рынке остались только безбашенные трейдеры или тупицы, но они не делают погоды.
Кукл тупо мониторит тенденцию и безжалостно бреет тех, кого больше.
Но при таком подходе рынок сдувается.
Вопрос только - до какого уровня сдуемся и сколько это продолжится.
Но это знает только кукл, и то,под вопросом
Додано: Чет 14 чер, 2018 06:02
artist_007 Как так? Это что, значит крипта, кроме как для спекуляций, нах никому не нужна? Иначе как бы кукло манипулировало ценностью универсальных, мировых денех? Только бы вниз качнули, как народ тут же бы все скупил, ибо большенеделают.
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