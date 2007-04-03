Додано: Сер 13 чер, 2018 22:20

Vitaka написав: Кхм-кхм... Кто-то здесь говорил фьючерсы, пятое-десятое и со среды рост. Уже среда Кхм-кхм... Кто-то здесь говорил фьючерсы, пятое-десятое и со среды рост. Уже среда

Не "со среды рост", а " в среду, по идее, наверх"(можете проверить).Смотрим:Летели вниз, внизу потрогали 6100 и отскочили наверх.Спорить будетеТо, что несильно отскочили, говорит только о том, что шортистов для бритья маловато, когда их наберется достаточно, только на их стопах можем прилично улететь.Да и маржинальщиков не грех отщипать как следует.В том и прикол, что на полностью манипулируемом рынке движение может быть против тренда. А тренд сейчас полностью медвежий.Все ждут падения.На каждом углу Зебры трубят о 2014году.И какие мифические хомяки на рынке?Уже стопиццот раз обсуждалось - нету хомяков на рынке, или их единицы.Кто на паник-селлах слился, кто усреднился.Ходлеры держат биток, ибо верят в сущность битка божественную, и не отдадут его даже в случае апокалипсиса.Майнеры сдают по меркам рынка токмо на хлебушек.Большинство трейдеров или в фиате или в тезере, на рынке остались только безбашенные трейдеры или тупицы, но они не делают погоды.Кукл тупо мониторит тенденцию и безжалостно бреет тех, кого больше.Но при таком подходе рынок сдувается.Вопрос только - до какого уровня сдуемся и сколько это продолжится.Но это знает только кукл, и то,под вопросом