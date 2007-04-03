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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1229123012311232

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 138
1) $6250 і вище
24%
33
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
51
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:15

  Zebra написав:
  Vitaka написав:Зебра, зачем тогда Вы собираетесь впрыгивать ниже 6к?? Ну если нет дна и т.д. и т.п.?? Как-то взаимно противоположные мысли в двух постах.

Падаем же волнами. От 5500 будет отскок до 6500

И шо, ради сомнительного отскока в 1к Вы будете рисковать? Шото здесь не всё сказано :D
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:31

  Zebra написав:
  Vitaka написав:
  clientage написав:А мож пока покататься на волнах альтов?
Вот XRP/BTC уже недельку качается, или вот мне понравилась пара BCH/ETH у Векса :)


Это всё работает, пока курс битки находится в каких-то условно-постоянных границах. Например 7200...7600. Я и сам катался. А в момент смещения этой границы можно застрять надолго.

Я выше описал как на битфинексе торговать кросами через маржиналку. Никуда встревать не нужно.


А какая разница? Как за свои так и за чужие(маржиналку) происходит одна и та же операция: обмен биток на альт и обратно. Я к тому, что если во время серьезной просадки битка человек будет в альткоине, то он проиграет при обмене, т.к. граница соотношения изменится вниз.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:48

  Vitaka написав:А какая разница? Как за свои так и за чужие(маржиналку) происходит одна и та же операция: обмен биток на альт и обратно. Я к тому, что если во время серьезной просадки битка человек будет в альткоине, то он проиграет при обмене, т.к. граница соотношения изменится вниз.

А что мешает человеку шортить альткоин по отношению к битку или эфиру? Это предоставляет битфинекс. Риски только курсовых колебаний между фантиками, но не глобальные пампы или дампы.

Я так больше всего заработал торгуя в парах BCH/BTC, ZEC/BCH, ETC/BTC, ETC/ETH не имея самих криптовалют.

Там прекрасно работает и фундаменталка и тех анализ и усреднения, потому что манипуляции происходят в парах с фиатом, а не между фантиками.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:49

  Vitaka написав:
  Zebra написав:
  Vitaka написав:Зебра, зачем тогда Вы собираетесь впрыгивать ниже 6к?? Ну если нет дна и т.д. и т.п.?? Как-то взаимно противоположные мысли в двух постах.

Падаем же волнами. От 5500 будет отскок до 6500

И шо, ради сомнительного отскока в 1к Вы будете рисковать? Шото здесь не всё сказано :D

Вы или глупый или прикидыветесь.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

"зачем оно надо?" задаемся мы вопросом рассматриваю крипту - "анонимность платежей, свободный интернет" - основной ответ, а зачем нам та "анонимность в интернете"?

что мы там такого хотим покупать, что нам нужна анонимность?

https://korrespondent.net/ukraine/39801 ... ka-v-porno

ага....

вот оно зачем, вся эта "новая экономика"...

ну и МММ конечно...
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П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что я вам говорил, идем ниже
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:20

  Vitaka написав:Кхм-кхм... Кто-то здесь говорил фьючерсы, пятое-десятое и со среды рост. Уже среда :)

Не "со среды рост", а " в среду, по идее, наверх"(можете проверить).
Смотрим: https://ru.investing.com/crypto/bitcoin/bitcoin-futures
Летели вниз, внизу потрогали 6100 и отскочили наверх.
Спорить будете :wink: ?
То, что несильно отскочили, говорит только о том, что шортистов для бритья маловато, когда их наберется достаточно, только на их стопах можем прилично улететь.
Да и маржинальщиков не грех отщипать как следует.
В том и прикол, что на полностью манипулируемом рынке движение может быть против тренда. А тренд сейчас полностью медвежий.
Все ждут падения.На каждом углу Зебры трубят о 2014году.
И какие мифические хомяки на рынке?
Уже стопиццот раз обсуждалось - нету хомяков на рынке, или их единицы.
Кто на паник-селлах слился, кто усреднился.
Ходлеры держат биток, ибо верят в сущность битка божественную :mrgreen: , и не отдадут его даже в случае апокалипсиса.
Майнеры сдают по меркам рынка токмо на хлебушек.
Большинство трейдеров или в фиате или в тезере, на рынке остались только безбашенные трейдеры или тупицы, но они не делают погоды.
Кукл тупо мониторит тенденцию и безжалостно бреет тех, кого больше.
Но при таком подходе рынок сдувается.
Вопрос только - до какого уровня сдуемся и сколько это продолжится.
Но это знает только кукл, и то,под вопросом :mrgreen:
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 06:02

artist_007 Как так? Это что, значит крипта, кроме как для спекуляций, нах никому не нужна? Иначе как бы кукло манипулировало ценностью универсальных, мировых денех? Только бы вниз качнули, как народ тут же бы все скупил, ибо большенеделают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 07:05

  Zebra написав:Ну что я вам говорил, идем ниже

Конечно :mrgreen: .
Вопрос только - когда и насколько?
Следующая дата закрытия фьючерсов - 29 июня.
Так что, опять же, по аналогии, числа 25-26 должны нырнуть вниз.
Но перед этим должны немного подрасти.
После 29 июня смотреть по рынку.
Или тотальный паникселл (фаза отчаяния), или отскок и болтанка в диапазоне 6000-8500
Ятакдумаю (С)
ИМХО (для тех, кто любит говорить Кхм-кхм :wink: )
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 07:31

  airmax78 написав:artist_007 Как так? Это что, значит крипта, кроме как для спекуляций, нах никому не нужна? Иначе как бы кукло манипулировало ценностью универсальных, мировых денех? Только бы вниз качнули, как народ тут же бы все скупил, ибо большенеделают.


Проблема мирового правительства применительно к криптовалютам и их регулировке есть именно трудность ее регуляции, т.к. нет контролируемых центров эмиссии и нет актива, который подтверждает ценность самогО криптоактива.
Ну т.е. классические активы всегда имеют подтвержденную ценность в виде другого эквивалентного актива.
Классическая фраза "обеспечено золотым запасом" говорит о чем?
О том, что некий актив х в эквиваленте стОит какое-то количество актива у, при этом актив у является всеми признанным эквивалентом (эталоном себестоимости) и подтверждает стоимость актива х. При этом сам актив у является МЕДЛЕННЫМ, КОНТРОЛИРУЕМЫМ и защищенным процессуально на всех этапах его движения по смене собственника актива.
Это позволяет Зебрам употреблять фразы типа "реальный сектор экономики", "реальная, а не виртуальная экономика" и т.п.
Хотя, по сути, торговля фьючерсами на нефть или металл мало чем отличается от торговлей криптовалютами и любой актив из "реальной экономики" якобы реально подтвержден его наличием и якобы защищен процессуально и сулит меньшие риски для инвестора.
Я уверен, именно на этом сыграл кукл, когда НЕ ПУСТИЛ и ПРОДОЛЖАЕТ НЕ ПУСКАТЬ большие капиталы в крипторынок, чтобы не обвалить фонду.
И я ПРОДОЛЖАЮ УТВЕРЖДАТЬ, что ценность любого актива из "сектора реальной экономики" существует ТОЛЬКО В ГОЛОВЕ ИНВЕСТОРА. И любой такой актив точно так же не защищен от спекуляцй и происходят они в "реальном секторе" точно так же, как и с криптой.
Разница лишь в том, что происходит это в десятки, сотни и тысячи раз МЕДЛЕННЕЕ, чем с криптой.
Вот и все.
Только вопрос времени, когда крипту прикрутят к "реальному сектору экономики" и смогут найти такой стоимостной эквивалент, который позволит оценивать реальную рыночную стоимость того или иного криптоактива.
А сейчас это до сих пор сверхрисковый актив без стоимостного эквивалента, что дает основания говорить об идеальном поле для спекуляций.
Но на этот актив завязано несколько секторов из реальной экономики, поэтому пока еще его нельзя уничтожить или затолкать под лавку, хотя попытки идут каждый день.
Но любое действие вызывает противодействие, поэтому и на эти попытки придумают что-нибудь новое, уверен.
Всё ИМХО.
Сорри за многабукав.
artist_007
 
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