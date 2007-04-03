Додано: Чет 14 чер, 2018 07:31

airmax78 написав: artist_007 Как так? Это что, значит крипта, кроме как для спекуляций, нах никому не нужна? Иначе как бы кукло манипулировало ценностью универсальных, мировых денех? Только бы вниз качнули, как народ тут же бы все скупил, ибо большенеделают. Как так? Это что, значит крипта, кроме как для спекуляций, нах никому не нужна? Иначе как бы кукло манипулировало ценностью универсальных, мировых денех? Только бы вниз качнули, как народ тут же бы все скупил, ибо большенеделают.

Проблема мирового правительства применительно к криптовалютам и их регулировке есть именно трудность ее регуляции, т.к. нет контролируемых центров эмиссии и нет актива, который подтверждает ценность самогО криптоактива.Ну т.е. классические активы всегда имеют подтвержденную ценность в виде другого эквивалентного актива.Классическая фраза "обеспечено золотым запасом" говорит о чем?О том, что некий актив х в эквиваленте стОит какое-то количество актива у, при этом актив у является всеми признанным эквивалентом (эталоном себестоимости) и подтверждает стоимость актива х. При этом сам актив у является МЕДЛЕННЫМ, КОНТРОЛИРУЕМЫМ и защищенным процессуально на всех этапах его движения по смене собственника актива.Это позволяет Зебрам употреблять фразы типа "реальный сектор экономики", "реальная, а не виртуальная экономика" и т.п.Хотя, по сути, торговля фьючерсами на нефть или металл мало чем отличается от торговлей криптовалютами и любой актив из "реальной экономики" якобы реально подтвержден его наличием и якобы защищен процессуально и сулит меньшие риски для инвестора.Я уверен, именно на этом сыграл кукл, когда НЕ ПУСТИЛ и ПРОДОЛЖАЕТ НЕ ПУСКАТЬ большие капиталы в крипторынок, чтобы не обвалить фонду.И я ПРОДОЛЖАЮ УТВЕРЖДАТЬ, что ценность любого актива из "сектора реальной экономики" существует ТОЛЬКО В ГОЛОВЕ ИНВЕСТОРА. И любой такой актив точно так же не защищен от спекуляцй и происходят они в "реальном секторе" точно так же, как и с криптой.Разница лишь в том, что происходит это в десятки, сотни и тысячи раз МЕДЛЕННЕЕ, чем с криптой.Вот и все.Только вопрос времени, когда крипту прикрутят к "реальному сектору экономики" и смогут найти такой стоимостной эквивалент, который позволит оценивать реальную рыночную стоимость того или иного криптоактива.А сейчас это до сих пор сверхрисковый актив без стоимостного эквивалента, что дает основания говорить об идеальном поле для спекуляций.Но на этот актив завязано несколько секторов из реальной экономики, поэтому пока еще его нельзя уничтожить или затолкать под лавку, хотя попытки идут каждый день.Но любое действие вызывает противодействие, поэтому и на эти попытки придумают что-нибудь новое, уверен.Всё ИМХО.Сорри за многабукав.