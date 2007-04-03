хух, доусрэднявс на падаючому ехвірі що аж бабло кончілось
ушол в ходлєри...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 чер, 2018 16:36
хух, доусрэднявс на падаючому ехвірі що аж бабло кончілось
ушол в ходлєри...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 14 чер, 2018 16:45
Продавай цоколь и усредняйся еще.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
Додано: Чет 14 чер, 2018 17:35
Додано: Чет 14 чер, 2018 17:37
Додано: Чет 14 чер, 2018 17:59
специфічне майнерське залізо (так звані айсєки) впали в ціні від початку року
десь так в 3..4..5 разів
+50грн !
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