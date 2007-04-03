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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1230123112321233

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 139
1) $6250 і вище
24%
33
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
52
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:36

хух, доусрэднявс на падаючому ехвірі що аж бабло кончілось
ушол в ходлєри...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:45

  flyman написав:хух, доусрэднявс на падаючому ехвірі що аж бабло кончілось
ушол в ходлєри...

Продавай цоколь и усредняйся еще.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
spitfirekdv
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 17:35

  flyman написав:хух, доусрэднявс на падаючому ехвірі що аж бабло кончілось
ушол в ходлєри...

Плохой знак для эфира. Вы просто одним махом повысили вероятность пробоя битком линии 6000
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 17:37

  flyman написав:хух, доусрэднявс на падаючому ехвірі що аж бабло кончілось
ушол в ходлєри...

думаю за полгода не только у вас деньги для усреднения закончились, дальше свободный полет вниз, отчаяние
короче будет весело
Zebra
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greenozon
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