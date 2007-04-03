хух, доусрэднявс на падаючому ехвірі що аж бабло кончілось
ушол в ходлєри...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 чер, 2018 16:36
хух, доусрэднявс на падаючому ехвірі що аж бабло кончілось
ушол в ходлєри...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 14 чер, 2018 16:45
Продавай цоколь и усредняйся еще.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
Додано: Чет 14 чер, 2018 17:35
Додано: Чет 14 чер, 2018 17:37
Додано: Чет 14 чер, 2018 17:59
специфічне майнерське залізо (так звані айсєки) впали в ціні від початку року
десь так в 3..4..5 разів
+50грн !
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:44
Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:12
тільки ніч переходлив, зранку бачу, вже можна гандлювати далі
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:27
Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:23
antey1969
Вечером и ночью были скачки и можно было выпрыгнуть с прибылью Я заметил по Битфайнексу, что движ частенько бывает около 4...5 утра, когда большинство спекулянтов таки спит уже
Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:31
Ты опять бредишь. Большинство игроков в мире это Азия и Америка - у них это время как раз самый разгар.
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