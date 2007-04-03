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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 139
1) $6250 і вище
24%
33
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
52
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:39

  Zebra написав:
  Vitaka написав:antey1969

Вечером и ночью были скачки и можно было выпрыгнуть с прибылью :) Я заметил по Битфайнексу, что движ частенько бывает около 4...5 утра, когда большинство спекулянтов таки спит уже :)

Ты опять бредишь. Большинство игроков в мире это Азия и Америка - у них это время как раз самый разгар.


Зебра, у Вас закончился персен? Откуда такое раздражение? Я прекрасно понимаю, что азиаты проснулись. Я говорил о НАШИХ спекулях, которых сон уже сморил. Хотя некоторые могли бы этим пользоваться. Шо не так?
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:49

  Vitaka написав:
  Zebra написав:
  Vitaka написав:antey1969

Вечером и ночью были скачки и можно было выпрыгнуть с прибылью :) Я заметил по Битфайнексу, что движ частенько бывает около 4...5 утра, когда большинство спекулянтов таки спит уже :)

Ты опять бредишь. Большинство игроков в мире это Азия и Америка - у них это время как раз самый разгар.


Зебра, у Вас закончился персен? Откуда такое раздражение? Я прекрасно понимаю, что азиаты проснулись. Я говорил о НАШИХ спекулях, которых сон уже сморил. Хотя некоторые могли бы этим пользоваться. Шо не так?

Нету в твоей цитате речи о наших спекулянтах.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

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Vitaka
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