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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:39
Зебра
Zebra написав: Vitaka написав:antey1969
Вечером и ночью были скачки и можно было выпрыгнуть с прибылью
Я заметил по Битфайнексу, что движ частенько бывает около 4...5 утра, когда большинство спекулянтов таки спит уже
Ты опять бредишь. Большинство игроков в мире это Азия и Америка - у них это время как раз самый разгар.
, у Вас закончился персен? Откуда такое раздражение? Я прекрасно понимаю, что азиаты проснулись. Я говорил о НАШИХ спекулях, которых сон уже сморил. Хотя некоторые могли бы этим пользоваться. Шо не так?
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:49
Vitaka написав:
Зебра
Zebra написав: Vitaka написав:antey1969
Вечером и ночью были скачки и можно было выпрыгнуть с прибылью
Я заметил по Битфайнексу, что движ частенько бывает около 4...5 утра, когда большинство спекулянтов таки спит уже
Ты опять бредишь. Большинство игроков в мире это Азия и Америка - у них это время как раз самый разгар.
, у Вас закончился персен? Откуда такое раздражение? Я прекрасно понимаю, что азиаты проснулись. Я говорил о НАШИХ спекулях, которых сон уже сморил. Хотя некоторые могли бы этим пользоваться. Шо не так?
Нету в твоей цитате речи о наших спекулянтах.
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