|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:39
Зебра
Zebra написав: Vitaka написав:antey1969
Вечером и ночью были скачки и можно было выпрыгнуть с прибылью
Я заметил по Битфайнексу, что движ частенько бывает около 4...5 утра, когда большинство спекулянтов таки спит уже
Ты опять бредишь. Большинство игроков в мире это Азия и Америка - у них это время как раз самый разгар.
, у Вас закончился персен? Откуда такое раздражение? Я прекрасно понимаю, что азиаты проснулись. Я говорил о НАШИХ спекулях, которых сон уже сморил. Хотя некоторые могли бы этим пользоваться. Шо не так?
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1179
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:49
Vitaka написав:
Зебра
Zebra написав: Vitaka написав:antey1969
Вечером и ночью были скачки и можно было выпрыгнуть с прибылью
Я заметил по Битфайнексу, что движ частенько бывает около 4...5 утра, когда большинство спекулянтов таки спит уже
Ты опять бредишь. Большинство игроков в мире это Азия и Америка - у них это время как раз самый разгар.
, у Вас закончился персен? Откуда такое раздражение? Я прекрасно понимаю, что азиаты проснулись. Я говорил о НАШИХ спекулях, которых сон уже сморил. Хотя некоторые могли бы этим пользоваться. Шо не так?
Нету в твоей цитате речи о наших спекулянтах.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 5850
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 650 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:07
Zebra написав:
дальше свободный полет вниз, отчаяние
короче будет весело
Ага, конечно, а потом в конце следующего пампа будешь рассказывать как ты вышел по 8500-9000, закупившись до этого по 6200.
-
Витаха
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 11.10.10
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:42
Шановни, какая была себестоимость добычи битка на лето(июль) 2014 года? Просто интересно сравнить с 2018-м.
Можно поставить вопрос по-другому: когда-нибудь цена на биток опускалась ниже себестоимости копания?
Востаннє редагувалось Vitaka
в П'ят 15 чер, 2018 12:53, всього редагувалось 1 раз.
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1179
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:44
antey1969 написав: flyman написав:
тільки ніч переходлив, зранку бачу, вже можна гандлювати далі
Что же такое случилось ночью, что отбило в плюсы Ваши ступенчатые усреднения?
скікнуло з 480 до 520
ітого утром злив ПА512, усрєдньонне ПА483 і ПА503.
Шас думаю, войті лі чуть-чуть ПА505...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 14021
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 821 раз.
- Подякували: 758 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|51469
|165456522
|
|
|6279
|1328203
|
П'ят 15 чер, 2018 09:48
ЛОБ
|
|38
|37532
|
|