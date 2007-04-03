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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:39
Зебра
Zebra написав: Vitaka написав:antey1969
Вечером и ночью были скачки и можно было выпрыгнуть с прибылью
Я заметил по Битфайнексу, что движ частенько бывает около 4...5 утра, когда большинство спекулянтов таки спит уже
Ты опять бредишь. Большинство игроков в мире это Азия и Америка - у них это время как раз самый разгар.
, у Вас закончился персен? Откуда такое раздражение? Я прекрасно понимаю, что азиаты проснулись. Я говорил о НАШИХ спекулях, которых сон уже сморил. Хотя некоторые могли бы этим пользоваться. Шо не так?
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:49
Vitaka написав:
Зебра
Zebra написав: Vitaka написав:antey1969
Вечером и ночью были скачки и можно было выпрыгнуть с прибылью
Я заметил по Битфайнексу, что движ частенько бывает около 4...5 утра, когда большинство спекулянтов таки спит уже
Ты опять бредишь. Большинство игроков в мире это Азия и Америка - у них это время как раз самый разгар.
, у Вас закончился персен? Откуда такое раздражение? Я прекрасно понимаю, что азиаты проснулись. Я говорил о НАШИХ спекулях, которых сон уже сморил. Хотя некоторые могли бы этим пользоваться. Шо не так?
Нету в твоей цитате речи о наших спекулянтах.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:07
Zebra написав:
дальше свободный полет вниз, отчаяние
короче будет весело
Ага, конечно, а потом в конце следующего пампа будешь рассказывать как ты вышел по 8500-9000, закупившись до этого по 6200.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:42
Шановни, какая была себестоимость добычи битка на лето(июль) 2014 года? Просто интересно сравнить с 2018-м.
Можно поставить вопрос по-другому: когда-нибудь цена на биток опускалась ниже себестоимости копания?
Востаннє редагувалось Vitaka
в П'ят 15 чер, 2018 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:44
antey1969 написав: flyman написав:
тільки ніч переходлив, зранку бачу, вже можна гандлювати далі
Что же такое случилось ночью, что отбило в плюсы Ваши ступенчатые усреднения?
скікнуло з 480 до 520
ітого утром злив ПА512, усрєдньонне ПА483 і ПА503.
Шас думаю, войті лі чуть-чуть ПА505...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:34
Витаха написав: Zebra написав:
дальше свободный полет вниз, отчаяние
короче будет весело
Ага, конечно, а потом в конце следующего пампа будешь рассказывать как ты вышел по 8500-9000, закупившись до этого по 6200.
Я еще не закупился, откуп начну по 5900 пирамидкой
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:23
Vitaka всегда копать было выгодно, до того как барыги железом ,не начали борзеть, по этому поводу анекдот:
стоит бабка ,торгует курицей, к ней подходит парень и спрашивает-
-почем курица?
бабка взглядом оценила парня и говорит-
-1000 долларов
парень ошарашено -
- бабуль, а чего так дорого?
бабка нервно-
-надоело бедно жить
хотя это конечно не на долго , ведь покупатель не разделяет желание продавца, покончить с бедностью за его счет.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:42
в такие моменты (когда подходит до 6к) мне становится жутко интересно - пробьем или не пробьем?, сколько таких пике уже было?, уже все и со счета сбились, наверное, как же все-таки интересно- есть регулятор у таких размеров махины?
копать будет выгодно(по крайней мере мне) при минимальной стоимости 3к , это откуп розетки+1к наших грн, ХОТЯ тут надо оговорится что при курсе в 14к я получал меньше чем при курсе в 7к! простой люд не копает биток(потому-что для этого нужны асики ,а это уже рискованная игра... с картами все намного проще-купил и по любому отбил и все. потому мы вроде как и зависим от битка, но в тоже время и не особо
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:56
vovodabravis написав:
сколько таких пике уже было?, уже все и со счета сбились, наверное
До трёх считать умеем, не сбиваемся
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Витаха
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