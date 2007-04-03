Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:42

в такие моменты (когда подходит до 6к) мне становится жутко интересно - пробьем или не пробьем?, сколько таких пике уже было?, уже все и со счета сбились, наверное, как же все-таки интересно- есть регулятор у таких размеров махины?

копать будет выгодно(по крайней мере мне) при минимальной стоимости 3к , это откуп розетки+1к наших грн, ХОТЯ тут надо оговорится что при курсе в 14к я получал меньше чем при курсе в 7к! простой люд не копает биток(потому-что для этого нужны асики ,а это уже рискованная игра... с картами все намного проще-купил и по любому отбил и все. потому мы вроде как и зависим от битка, но в тоже время и не особо