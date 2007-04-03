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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 139
1) $6250 і вище
24%
33
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
52
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

vovodabravis, меня интересуют (и думаю другим будет любопытно) цифры себестоимости именно по битку на лето 2014-го. Пусть примерные.
На графике, который любит постить Зебра, провал летом 2014 года до уровня 300 баксов.
Так вот у меня закрался вопрос: может быть на то время 300 баков это было около себестоимости?
Vitaka
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