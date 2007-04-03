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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:58
vovodabravis, меня интересуют (и думаю другим будет любопытно) цифры себестоимости именно по битку на лето 2014-го. Пусть примерные.
На графике, который любит постить Зебра, провал летом 2014 года до уровня 300 баксов.
Так вот у меня закрался вопрос: может быть на то время 300 баков это было около себестоимости?
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Vitaka
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