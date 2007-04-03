Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:58
vovodabravis, меня интересуют (и думаю другим будет любопытно) цифры себестоимости именно по битку на лето 2014-го. Пусть примерные. На графике, который любит постить Зебра, провал летом 2014 года до уровня 300 баксов. Так вот у меня закрался вопрос: может быть на то время 300 баков это было около себестоимости?
Vitaka
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Додано: Суб 16 чер, 2018 06:29
На том графике за 14 год падение в 3.5 раза от максимумов, с 1150 на 330.
Если предположить что повторим такое падение в этом году, то 19000 делим на 3.5, получаем дно в районе 5500.
Витаха
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Додано: Суб 16 чер, 2018 08:01
Расследование о том, как, возможно, происходит координация дампов и пампов
https://freedman.club/prodolzhenie-rass ... dnogotnoi/
Viktor2812
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